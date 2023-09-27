建筑设计院长称要取消周末 江西建工：不当言论将按规定处理

网传江西某国企建筑设计院院长温某因员工周六未看到消息，称“千万不要以为周六周日就是非工作日”，江西省建工集团有限责任公司星期二（9月26日）发布情况通报称，公司子公司所属二级单位（设计研究院）院长温衍彬，在工作群内发表不当言论，造成不良影响，将按照有关规定进行处理。

根据界面新闻报道，江西省建工集团有限责任公司在通报中说，温衍彬在工作群内发表不当言论被截屏转载，引发网络关注。公司高度重视，立即对该事件进行了解核实。

经查，温衍彬9月23日（星期六）因布置的工作任务未得到及时回复，在设计研究院工作群内发表不当言论，造成不良影响，将按照有关规定进行处理。

通报还说，公司将深刻汲取教训，进一步加强干部教育管理，严格遵守《劳动合同法》等有关法律法规，切实保障职工权益。感谢社会各界的监督。

此前多张截图显示，温衍彬在钉钉群因员工在周六有半天未看到消息，称“千万不要以为周六周日就是非工作日，那可能会跟不上节奏的”，“如果周末用第二个手机，那就取消电话补贴”，“我个人初步决定，明年开始实行周六周日工作制度，如果不能接受，可以考虑提前离职后”，“我个人真的特别讨厌那种，一到周末就非工作状态，只顾享受，而不懂享受的源头是什么的人”，“我个人认为，工资是按月给的，不是按22天给的，如果你是按22天上班，那可按22/30来打折扣”。

温衍彬的言论传出后，引发网民强烈不满，网民留言称，“周末是非工作日，这可是1995年国家颁布法令确定的”“按22天发工资，劳动法是摆设吗？”“打工人不配拥有周末吗？”

江西省建工集团有限责任公司纪律检查委员会的一名工作人员稍早前回应媒体说，温衍彬温某的言论仅为他个人观点，不代表公司和集团的观点。