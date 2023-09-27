中国官媒评山西未成年人欺凌处罚：温柔处理打不疼欺凌者

针对山西大同大成双语学校未成年人欺凌事件，大同市联合工作组星期二（9月26日）发布情况通报，对欺凌者仅予以训诫，责令其接受心理辅导、行为矫治，引发网民强烈不满。中国官媒央广网星期三对此发表评论文章指出，“温柔”的处理打不“疼”欺凌者，如果不能用尽法律和其他手段，惩治到位、教育到位、反思到位，何以保证类似事件不再发生？

文章说，事件之所以在全社会引起广泛关注，主要在于暴行的残忍、恶劣程度超乎想象，事件中的极端欺凌行为已经刷新了近年来校园欺凌事件的底线。对此，人们不禁发问：才九岁的孩子为何会这么“坏”？这一切是怎么造成的？

文章认为，是学校和家庭的教育出了严重问题。学校对孩子们身心健康的忽视、漠视，家庭对欺凌者的包庇、纵容，都是令此事淤积于校园角落得不到及时干预，最终造成恶劣后果的根本所在。此案中，受害者遭受欺凌时间长达一年多，但凡校方和家庭稍加重视、及时作为，事件都不至于发展到如此地步。

文章质问，事发后，校方有没有在第一时间努力解决问题、帮助受害者？还是试图“息事宁人”“大事化小”？老师、学校管理者在面对校园欺凌行为时有没有展现担当？欺凌者监护人在如此长的时间里未采取任何措施，是知情放任，还是真的无从知晓？相关欺凌行为明显受到成人世界的污秽影响，涉事未成年人又是如何获取这些信息的？

文章指出，通报给出的处理结果与事件“烈度”明显不匹配。若欺凌者已经成年，此事无疑已属刑事犯罪范畴。尽管由于年龄因素，相关欺凌行为不能受到法律惩治，但刑罚可免，他法惩治不可免，对欺凌者的惩治理应高过“行为矫治”规格。譬如，欺凌者暴虐成性，心智又不成熟，可能给其他孩子造成困扰，是否该将其送入包括特殊教育系统在内的环境中接受管教？再如，欺凌行为是对孩子和家庭的严重摧残，如果欺凌者与监护人仅仅是向受害者和监护人“诚恳道歉”，显然有失公平。同时，对于学校相关管理者在事件中暴露出来的问题，也应予以进一步追责，才能抚慰世道人心。

文章最后说，“温柔”的处理打不“疼”欺凌者。如果不能用尽法律和其他手段，惩治到位、教育到位、反思到位，何以保证类似事件不再发生？学校、家庭、社会都应当警醒起来，全力守护孩子的成长环境，这自不待言。但具体到本案，必须要把细节处理到位，这个要求并不过分。

山西一所学校的两名男性小学生，被指霸凌性侵另一名男同学，官方展开调查后，决定对两名肇事男童予以训诫，校长则被解职。该处罚决定引发网民激烈争论，普遍认为“罚太轻了”。