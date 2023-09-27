云南腾冲设立边境严管区整治涉缅北电诈

为做好预防和打击整治涉缅北电信网络诈骗工作，云南腾冲市宣布10月1日至今年年底设立临时边境严管区，限制人车进入。

据“腾冲发布”微信公号星期二（9月26日）消息，云南保山腾冲市当天发布《关于临时设立边境严管区的通告》称，为切实做好腾冲市预防和打击整治涉缅北电信网络诈骗工作，经研究，决定临时设立边境严管区。

腾冲市打击治理涉缅北电信网络诈骗相关违法犯罪工作领导小组办公室在通告中明确，设立边境严管区目的是对进入严管区的人员车辆实施分类管理，达到限制无关人员进入严管区，减少人员偷渡进出边境和组织、参与涉缅北电信网络诈骗的机率，确保民众生命财产安全。

根据通告，临时边境严管区设立期限为今年10月1日至12月31日。边境严管区内有民众种植地或需放牧的，由所属社区开具证明，并由民众每月到就近联防所报备；界务员、护林员到业务区开展业务，持相关证明材料，到就近联防所备案；边境项目施工、维护人员、采伐竹木人员等，由业主方或主管部门出具证明。车辆参照人员进行管理。

此外，边境乡镇以外公务人员和车辆需进出严管区的，由边境乡镇通知相关联防所；部队、派出所开展正常勤务，无需查询。

通告明确，由边境联防所联防员对进入边境严管区人员、车辆进行登记和查询，涉及人员应主动配合。对进入边境严管区，没有证明的人员、车辆，由边境联防所联防员查询后，通知抵边警务室视情况处理。

根据通告，严管区范围为猴桥镇先鸡垭口至野牛坡至南3号至牛圈河至高梁贡至南2号至石城垭口至照壁塘至青草岭边防巡逻路至边境线范围；滇滩镇青草岭至火炭洞至中山梁子至滇滩通道至干柴岭头至姊妹山至野猪滚塘坡边防巡逻路至边境线范围；明光镇姊妹山至大园子护林点边防巡逻路至边境线范围。

今年以来，缅北涉中国的电信网络诈骗犯罪多发高发，由此衍生了偷渡、非法拘禁等一系列犯罪活动。据新华社此前报道，截至9月16日，缅甸先后将1482名在缅北涉及电信网络诈的骗嫌犯移交中国。