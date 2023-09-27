中国央行：加大宏观政策调控力度 实施稳健货币政策

中国经济数据出现回稳势头之际，中国央行会议决定，要持续加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环。

据中国人民银行官网星期三（9月27日）消息，中国人民银行货币政策委员会2023年第三季度例会9月25日在北京召开，提出上述要求。

会议指出，当前外部环境更趋复杂严峻，国际经济贸易投资放缓，通胀仍处高位，发达国家利率将持续保持高位；中国国内经济持续恢复、回升向好、动力增强，但仍面临需求不足等挑战。

会议提出，要持续用力、乘势而上，加大宏观政策调控力度，精准有力实施稳健的货币政策，搞好逆周期和跨周期调节，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，着力扩大内需、提振信心，加快经济良性循环，为实体经济提供更有力支持。

会议提出的调控方案包括：加大已出台货币政策实施力度，保持流动性合理充裕；增强政府投资和政策激励的引导作用，有效带动激发民间投资；促进物价低位回升，保持物价在合理水平；继续加大对普惠金融、绿色发展、科技创新、基础设施建设等国民经济重点领域和薄弱环节的支持力度；引导大银行服务重心下沉，支持银行补充资本，维护金融市场的稳定发展；完善市场化利率形成和传导机制，发挥央行政策利率引导作用，释放贷款市场报价利率改革和存款利率市场化调整机制效能。

会议还提出，要深化汇率市场化改革，引导企业和金融机构坚持“风险中性”理念，综合施策、校正背离、稳定预期，坚决对单边、顺周期行为予以纠偏，坚决防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定。

此外，还要因城施策精准实施差别化住房信贷政策，支持刚性和改善性住房需求，促进房地产市场平稳健康发展；落实促进平台经济健康发展的金融政策措施，推动平台企业规范健康持续发展；推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和防控风险能力。

中国8月经济和金融数据表现高于预期，显示市场在急剧下滑后正趋于稳定，但由于房地产市场危机存续，加之地方债务和地缘政治风险，也有分析认为稳定趋势恐难以延续。