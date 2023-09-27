女子被住建局保安踩在脚下 陕西警方行拘三人

针对网络曝光一女子在陕西省咸阳市住建局大楼被保安粗暴对待、踩在脚下事件，当地公安通报称，已对三名违法行为人行政拘留，并责令保安公司加强保安员管理。

据咸阳市公安局秦都分局“秦都公安”微信公号星期三（9月27日）发布的警情通报，有关“女子被住建局保安踩在脚下”事件在网络曝光后，公安机关立即依法开展调查。

经查，9月25日上午，涉事女子前往咸阳市住房和城乡建设局反映问题时，与该局保安员发生肢体冲突，保安员朱某某等人在处置该事件时方法简单粗暴，故意伤害他人身体。

警方依据《治安管理处罚法》相关规定，对违法行为人朱某某、娄某处以行政拘留10日，对违法行为人程某某处以行政拘留五日。同时根据《保安服务管理条例》等有关规定，责令相关保安公司加强保安员业务能力培训和管理，依法依规履行保安员职责。

综合极目新闻和界面新闻等报道，有网友称，一女子25日到陕西省咸阳市住建局大楼，想向领导反映事情，遭到三名保安阻止，被脚踩摁压在大楼入口处，路人强烈指责保安后女子才被放开。

网传视频中，三名保安将该女子摁压在一个角落，无法动弹，其中两名保安踩着女子双脚。有围观的路人指责保安的举动不妥。

咸阳市住建局回应中国媒体问询时称，该女子多次到大厦相关部门反映房产方面的诉求，曾在大厦不动产登记中心大厅“闹过几次”，与保安发生争执，女子还伤过保安，派出所也处理过。

住建局称，该女子25日再次因为此事欲进入大厦，又与保安发生争执，保安将其临时管控。不过，保安因行为过激，已被批评教育。