赖清德：历史关键时刻担任民进党主席光荣且责任重大

星期四（9月28日）是台湾民进党创党37周年，民进党主席赖清德星期三说，很荣幸在历史关键时刻担任党主席，一方面感到光荣，一方面感到责任重大，民进党不只用全党力量希望担起历史责任，也希望可以结合不分党派的力量，成功负起责任。

根据联合报报道，赖清德出席民进党党庆创党先进联谊餐会时说，民主自由从来都不是当权者赏赐给人民，都是经由一代一代，一棒交过一棒，不怕被抓、被关，甚至不怕牺牲性命，向当权者抗议，向威权主义者表达不同意见，所争取而来，在这重要时刻，值得为自己过去的付出，给一个热烈掌声，也感谢台湾人民跟勇敢站在一起。

赖清德表示，他看到很多创党前辈英俊美丽，经过岁月可能头发变白，但没改变的是守护台湾的决心，以及为台湾人民打拼的精神。民进党创立后，有机会团结各方面的力量，特别跟社会深入连结，一路突破党禁、报禁、废除刑法100条，终止戒严令，追求百分百的言论自由，推动国会全民改选、总统直选，带来台湾民主的进步。

赖清德指出，早年党内前辈被抓，被关，牺牲性命，甚至影响一生的幸福，民进党不论哪个人当党主席，无论哪个同志，从来没公开主张，要用暴力去追回，反而用爱、和平、非暴力的价值。

赖清德说，他将代表民进党竞选明年的总统，很希望结合台湾社会的力量，也希望用创党的精神价值，得到台湾社会进一步的支持，大家一起打拼。