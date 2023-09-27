中国外交部：新疆存在强迫劳动是反华势力的世纪谎言

美国以涉及强迫劳动为由制裁三家新疆公司，对此，中国外交部称，新疆存在强迫劳动是反华势力炮制的世纪谎言。

中国外交部发言人汪文斌星期三（9月27日）主持例行记者会，回答有关美国制裁三家新疆公司的提问。

汪文斌说，中方已多次表明，所谓“新疆存在强迫劳动”，完全是反华势力为抹黑中国炮制的世纪谎言，同新疆各族人民各项权益得到切实保障的事实完全相反。

汪文斌称，美方以谎言为依据，实施所谓“维吾尔强迫劳动预防法”，将中国实体列入有关的制裁清单，扩大对中国企业的打压范围，实质是破坏新疆繁荣稳定，遏制中国发展，也是对国际贸易规则和市场秩序的破坏，中方对此坚决反对。

汪文斌称，中方敦促美方立即停止对中国的污蔑抹黑，停止打着人权幌子干涉中国内政。中方将继续采取坚决措施，坚定维护中国企业的正当、合法权益。

美国国土安全局星期二宣布，将新疆天棉纺织有限责任公司、新疆天山毛纺织有限责任公司和新疆中泰集团有限责任公司列入《防止强迫维吾尔人劳动法》（Uyghur Forced Labor Prevention Act）实体名单，使该名单上的实体总数达到27家。

《防止强迫维吾尔人劳动法》是美国2021年通过、2022年6月开始实施的法规。该法规规定禁止在新疆生产或由清单所列公司生产的商品向美国出口，除非进口商能证明这些商品不是通过强迫劳动生产。