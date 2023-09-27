停牌半年的房产商旭辉控股复牌首日暴跌58%

此前因交易受质疑、未公布年报而被停牌的中国房地产开发商旭辉控股集团，星期三（9月27日）在港交所复盘首日大跌，跌幅超58%。

截至星期三收盘，旭辉控股报每股0.315港元（约0.05新元），跌58.55%，盘中最低至0.3港元。

旭辉控股今年3月起停牌，当时发布公告称，因公司审计师收到匿名信函，对旭辉及其非全资附属公司旭辉永升服务之间存在的总额18亿元（人民币，下同，约3.3亿新元）的若干交易提出质疑，集团决定将延期刊发2022年度业绩并暂停买卖。

综合澎湃新闻和第一财经等报道，旭辉控股星期二（9月26日）晚间发布公告称，公司审核委员会已委聘独立法律顾问，就审计事宜、匿名信函及指控交易进行独立调查，并公告了调查结果。

此外，公司也已刊发截至去年12月31日年度的经审核全年业绩，及截至今年6月30日止六个月的未经审核中期业绩，对应两期数字审计师均未出具非标意见。

根据财报，今年上半年，旭辉控股收入313.19亿元，较去年同期增加5.4%，其中物业销售已确认收入约为271.19亿元，较去年同期增加7.4%；利润方面，上半年旭辉控股集团实现毛利49.64亿元，较去年同期的61.49亿元下降19.3%；期内毛利率为15.8%，去年同期为20.7%。

财报还公布，今年上半年，旭辉控股亏损约为91.32亿元，去年同期则为盈利约19.04亿元。截至6月底，旭辉控股尚未偿还借款总额约为1022.29亿元，较去年期初的1084.5亿元小幅减少。

旭辉控股在公告中透露，截至6月底，集团未能偿还若干境外优先票据的本金及利息以及可换股债券的利息，因此已违约或交叉违约的若干银行借款、优先票据、可换股债券及应付利息分别约176.28亿元、291.94亿元、15.05亿元和17.05亿元。

旭辉控股说，公司一直积极与多家金融机构磋商重续及展期现有境内银行借款；积极与多家金融机构磋商，以便及时获得相关项目开发贷款用于合资格项目开发。此外，公司将继续寻求其他融资及借款，为清偿现有财务责任以及未来营运及资本开支提供资金，并将继续寻求合适机会出售非核心资产以增强其现金状况。