昆明地铁被指拖欠员工工资数月

对于网传昆明地铁拖欠员工工资一事，轨交公司回应称，确实存在这种情况。

据《中国新闻周刊》报道，记者星期二（9月26日）致电昆明轨道交通集团有限公司中共党委办公室，对于是否欠薪，一位工作人员回应称，存在这种情况，具体人数因集团涉及子公司较多，需进行核实。

互联网上近日流传着一张时间为今年8月初的企业微信截图。该截图显示，在昆明地铁运营有限公司全体员工5200多人的大群里，公司相关负责人说，“原计划本周的银行贷款仍未落地，因资金未到位，工资暂时无法发放，请大家耐心等待，公司仍在持续努力协调其他资金来源。”

多名昆明地铁员工向《中国新闻周刊》证实了上述截图内容的真实性。有员工说，从今年5月开始，工资就一直没有发放。

昆明地铁于2012年开通，目前有六条线路，由昆明地铁运营有限公司负责运营。天眼查数据显示，昆明地铁运营有限公司是昆明轨交100%控股的子公司。昆明轨交的主要股东为昆明国资委和云南省财政厅，二者占股分别为87.5%和12.5%。

根据中国交通部今年7月的数据，昆明地铁的客运强度为每日每公里5300人次，在中国近50个拥有地铁的城市中，排名第25位。

根据昆明轨交财报，2022年，昆明轨交的总营收为6.29亿元（人民币，下同，约1.18亿新元），运营成本约15.59亿元，政府补贴为9.75亿元。扣除政府补贴，亏损为9.30亿元。

据昆明市统计局数据，2022年，昆明一般公共预算收入完成505.2亿元，扣除留抵退税因素后同比下降13.6%，按自然口径计算同比下降26.7%。2020-2022年昆明市政府性基金收入分别为737.11亿元、447.31亿元和140.31亿元，也处于下降阶段。

土地出让金收入是政府性基金收入中占比最大的部分。2022年，昆明市国有土地使用权出让收入为123.6亿元，同比下降70.4%。与疫情之前的高峰2019年相比，昆明的这一收入下滑更为明显。2019年，昆明市国有土地出让收入曾高达915.7亿元。