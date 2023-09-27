中国商务部：将推动合理缩减自贸试验区外商投资负面清单

中国商务部副部长盛秋平星期三（9月27日）说，要引领高水平市场开放，下一步将重点推进服务业开放，与有关部门一道深化研究，推动合理缩减自贸试验区外商投资负面清单。

根据第一财经报道，盛秋平在中国国新办当天举行的新闻发布会上说，商务部将与有关地方和部门一道，坚持以高水平开放为引领、以制度创新为核心，统筹发展和安全，高标准对接国际经贸规则，深入推进制度型开放，加强改革整体谋划和系统集成，推动全产业链创新发展，更好发挥自贸试验区示范作用，努力为推进中国式现代化作出更大贡献。

盛秋平说，一是对接国际高标准经贸规则推进制度型开放。今年6月，已经出台了首批自贸区港对接国际高标准经贸规则的政策措施，商务部将加强组织实施，确保各项任务落实落细，试出成效。在此基础上，加快推动全面试点对接国际高标准经贸规则的先行先试工作，进一步推动规则、规制、管理、标准等制度型开放。

二是引领高水平市场开放。目前，自贸试验区外资准入负面清单已经实现了制造业“清零”，下一步将重点推进服务业开放。将与有关部门一道深化研究，推动合理缩减自贸试验区外商投资负面清单。同时，推动出台跨境服务贸易负面清单，引领全国持续扩大开放。

三是加强改革整体谋划和系统集成。商务部将围绕深入实施自贸试验区提升战略，研究制定综合性指导文件，明确未来发展的目标定位，在贸易、投资、金融、数据跨境流动等重点领域集中推出一批引领性、集成性改革举措，支持自贸试验区在更广领域、更深层次开展改革探索，建设更高水平自贸试验区。

四是深入开展差别化探索。各自贸试验区资源禀赋、区位特点各不相同，是丰富多样的自贸试验田。将支持各自贸试验区进一步深化差别化探索，围绕生物医药、海洋经济、大宗商品贸易等重点领域，推动全产业链创新发展。同时，支持各地因地制宜发挥好辐射带动作用，特别是在支撑中西部地区承接产业转移和引领区域经济发展等方面作出更大贡献，更好服务构建新发展格局。