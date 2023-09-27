赖清德首公布 副手人选优先考虑女性

民进党总统参选人赖清德首度公布，希望未来副总统人选优先考虑女性，并承诺若有机会领导台湾，女性占内阁三分之一以上将是努力目标。

据台湾中央社报道，台湾女董事协会星期三（9月27日）举办2023“刚柔并济大未来”论坛，邀请民进党、国民党、民众党总统参选人阐述未来的两性平权政策。

身兼民进党主席的赖清德演讲时称，全台湾可能没有第二个男性比他更适合参与这场演说，因为他曾是总统蔡英文的行政院长，现在是副总统，对于女性领导特质知之甚详。

赖清德说，从蔡英文执政可看出来，女性领导特质是有韧性不怕困难与挑战，也具备管控风险的能力，同时在用人跟政策推动兼具包容特质。

他表示，女性参与决策背后很大的意义是性别平权，且女性参与企业决策圈一定有莫大的帮助，也会关注不同面向。他引述统计指出，企业若由女性担任董事长或总经理，公司员工超过95%在产假之后都能回到原职位并保有原薪水，且超过半数愿意在公司建置更适合养儿育女的环境，或提供弹性上班、远距上班等方式协助员工养育小孩。

赖清德说，未来女性参与决策的比例一定愈来愈高，但首先必须维持民主制度，因为有民主才有自由，重视自由的社会才会注意性别平权；必须通过制度保障女性参与决策权；必须提供更友善的教育与训练环境，让女性获得参与决策权需要的专业及技术；建立更友善的性平环境。

他还表示，希望不断有女性典范的出现，如此一来，女性参与决策就会是常态。同时，赖清德也首度透露，希望未来副总统人选优先考虑女性。

此前有消息传出，赖清德可能会找台湾驻美代表萧美琴担任副手，但赖清德和萧美琴都没有正面回应。