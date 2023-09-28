习近平：中国要全面参与世贸组织改革和国际经贸规则调整

中共总书记习近平说，中国要全面参与世界贸易组织改革和国际经贸规则调整，以高水平对外开放促进深层次改革、高质量发展。

据新华社报道，中共中央政治局星期三（9月27日）下午就世界贸易组织规则与世界贸易组织改革进行第八次集体学习。

习近平在主持学习时说，世界贸易组织是多边主义的重要支柱，是全球经济治理的重要舞台。对世界贸易组织进行必要改革是普遍共识、大势所趋。要从更好统筹国内国际两个大局、更好统筹发展和安全的高度，深刻认识参与世界贸易组织改革的重要性和紧迫性，以更加积极的历史担当和创造精神，全面参与世界贸易组织改革和国际经贸规则调整，以高水平对外开放促进深层次改革、高质量发展。

习近平说，加入世界贸易组织是中国对外开放的里程碑。短短20余年间，中国货物贸易总额增长了11倍，成为全球第一货物贸易大国、140多个国家和地区的主要贸易伙伴，对全球经济增长的年均贡献率近30%。中国同世界贸易组织的关系发生了历史性变化，从国际经贸规则的被动接受者和主动接轨者，逐步成长为重要参与者。事实表明，中国加入世界贸易组织不仅加快了自身发展，也惠及全球，这个重大决策是完全正确的。

习近平说，参与世界贸易组织改革，要坚定维护以世界贸易组织为核心的多边贸易体制权威性和有效性，积极推动恢复世界贸易组织争端解决机制正常运转。要坚定站在历史正确一边，坚持经济全球化大方向，旗帜鲜明主张自由贸易和真正的多边主义，反对单边主义、保护主义，反对将经贸问题政治化、武器化、泛安全化，推动建设开放型世界经济。要秉持人类命运共同体理念，完善细化全面深入参与世界贸易组织改革的中国方案。坚决维护包括中国在内的广大发展中国家的合法权益。

习近平说，以开放促改革、促发展是中国现代化建设不断取得新成就的重要法宝。今年是改革开放45周年，要继续做好自身改革这篇大文章，既扩大开放之门，又将改革之路走稳。要更加主动对接高标准国际经贸规则，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，加快打造对外开放新高地，建设更高水平开放型经济新体制，加快构建新发展格局。要积极营造市场化、法治化、国际化一流营商环境，以推动加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》和《数字经济伙伴关系协定》为契机，进一步激发进口潜力、放宽市场准入、推动多边和双边合作深入发展，增强对外资的吸引力。要加快建设贸易强国，升级货物贸易，创新服务贸易，发展数字贸易，以数字化绿色化为方向，进一步提升国际分工地位，向全球价值链中高端迈进。同时，要注意维护国家经济安全。

习近平说，要练就驾驭高水平对外开放的过硬本领。大兴调查研究，总结用好中国开放发展的成功经验，加强对开放工作的战略性、系统性、前瞻性谋划，把国际经贸领域的新情况新问题摸准吃透，做到心中有数、手中有策、行动有力。提高运用国际规则维护中国发展权益能力，加快打造一支政治过硬、本领高强、作风优良的高水平专业化对外开放工作队伍。统筹开放与安全，在斗争中维护安全、增进权益，谋求合作、争取共赢。