习近平主持政治局会议 强调巡视推进自我革命守住安全底线

中共总书记习近平星期三（9月27日）主持召开政治局会议，强调将巡视作为推进中共自我革命的战略性制度安排，采取有力措施防范化解重大风险，牢牢守住安全底线。

据新华社报道，中共中央政治局星期三召开会议，审议《关于二十届中央第一轮巡视情况的综合报告》。

会议提到，以习近平为核心的中共中央高度重视巡视工作，把巡视作为推进党的自我革命、全面从严治党的战略性制度安排。二十届中共中央第一轮巡视坚持守正创新，推进政治监督具体化、精准化、常态化，释放“全面从严治党永远在路上、党的自我革命永远在路上”的信号。实践证明，巡视是发现和推动解决问题的有效方式，要持续发力、纵深推进。

会议称，从巡视看，国有企业、金融、体育领域党的建设、全面从严治党得到加强，各项工作取得新成效，但也存在一些问题。

会议要求，要把严的基调、严的措施、严的氛围传导下去、一贯到底，督促被巡视党组织特别是主要负责干部切实担起责任，从严从实抓好整改，把巡视整改与学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育结合起来，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，坚决做到“两个维护”。

会议强调，要以巡视整改为契机，进一步加强中共的全面领导，督促被巡视党组织提高政治站位，认真履行中共中央赋予的职责使命，不断增强国有企业核心功能和核心竞争力，夯实中国特色社会主义的重要物质基础和政治基础，加大金融企业服务实体经济和国家战略力度，推动高质量发展。

会议还要求，统筹发展和安全，树牢底线思维、极限思维，采取有力措施防范化解重大风险，牢牢守住安全底线；要推动全面从严治党向纵深发展，压紧压实党委（党组）书记第一责任人责任、领导班子成员“一岗双责”、纪检监察机构监督责任，突出加强对各级“一把手”的监督，加大国有企业、金融领域反腐败力度，深入纠治“四风”，深化以案促改、以案促治，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐；要认真贯彻新时代党的组织路线，加强领导班子建设、干部人才队伍建设和基层党组织建设。要综合用好巡视成果，深化改革、完善制度，推进源头治理，促进标本兼治。