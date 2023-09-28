被曝“千万元救命款遭卷走” 中国民政部调查儿慈会

中华少年儿童慈善救助基金会（简称中华儿慈会）项目负责人早前被指卷走1000万元（人民币，下同，约188万新元）捐款，中国民政部派出调查组入驻基金会开展全面调查。

据中国民政部官网星期三（9月27日）发布的消息，针对中华儿慈会“9958儿童紧急救助项目”及其他有关问题，民政部已约谈督促中华儿慈会切实负起责任，依法依规维护所涉家庭的正当权益。近日，民政部已派出调查组入驻基金会开展全面调查，坚决查处和纠正违规违法问题。调查处理情况将及时向社会公布。

中国网民9月12日在社交媒体发文，称儿慈会9958河北项目负责人柯善孝以“配捐”为名，骗取数十名患儿家属资金超过千万元，后携款逃跑。

事件曝光隔天，儿慈会发布声明，称柯善孝不是基金会工作人员，只曾在9958河北廊坊地区合作机构中当过“短暂的志愿者”，从未委托过柯善孝为项目筹集资金。

中华儿慈会工作人员还称，这名柯姓负责人冒名进行诈骗，现在已经被警方控制。“是属于刑事案件，具体细节警方还没有公布。”

据悉，柯某孝近日已被河北三河市公安局燕郊治安分局拘押，正在接受调查。

有关网上所传1000万元资金，中华儿慈会称，经核实，基金会账号从未收到过这些资金。据了解，涉案当事人将资金打给柯善孝个人账户，并曾从柯善孝个人账户获得返款。

不过，有受骗患儿家长指认，柯善孝曾以“9958廊坊团队主任”身份出现在儿慈会今年2月底的微信公众号推文中。今年7月至8月间，柯善孝还曾以儿慈会9958河北廊坊团队主任的名义，让患儿家长向其个人账户打款，并承诺一定期限后以更高金额返还。

公开资料显示，中华少年儿童慈善救助基金会成立于2010年1月12日，是具有民间性质的全国性公募基金会，现已累计筹募资金超过57亿元，有项目总数达150余个，其中9958儿童大病紧急救助项目是儿慈会筹款量最大的自主品牌项目，过去一年共筹得2.2亿元。