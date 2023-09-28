港府：英国等举办香港媒体自由活动是污蔑抹黑

香港特区政府对英国等国通过举办“香港媒体自由”活动，肆意就香港保障包括新闻自由在内的权利和自由的情况大放厥词和污蔑抹黑，表达强烈不满和坚决反对。

据港府星期四（9月28日）发布的新闻公报，港府发言人说，港府强烈不满和坚决反对英国等国一再妄议香港人权状况，作出罔顾事实、颠倒是非的政治炒作，妄图干预香港依法施政、破坏香港法治和社会繁荣稳定，其卑劣政治技俩早已昭然若揭，注定以失败告终。港府强烈敦促有关国家认清事实，遵从国际法和国际关系的基本准则，立即停止干涉纯属中国内政的香港事务。

发言人强调，中央政府在2020年制定《香港国安法》，港府随即颁布实施，国家安全得到有力维护，香港社会秩序迅速恢复，市民权利和自由得到更好保障，香港局势实现由乱到治的重大转折，有关事实不容置疑。

发言人指出，自香港回归以来，香港居民一直享有受到《基本法》、《香港人权法案条例》及其他相关法律保障的权利和自由。《香港国安法》也清楚订明，香港特区维护国家安全应当尊重和保障人权，依法保护香港居民根据《基本法》、《公民权利和政治权利国际公约》和《经济、社会与文化权利的国际公约》适用于香港的有关规定享有的权利和自由，包括新闻、言论、出版等自由。

发言人说，事实上，自《香港国安法》实施以来，香港的传媒环境蓬勃依然。一如既往，传媒可以依法行使其新闻自由。只要不违法，传媒评论和批评政府施政的自由并无受到限制。

发言人补充说，香港是法治社会，一直秉持有法必依、违法必究的原则。任何有关某种背景或职业的人士、机构和组织不应就其违法行为和活动受到法律制裁的倡议，等同给予其犯法特权，完全违反法治精神，实属荒诞无稽。

据路透社报道，由英国政府牵头举办的“香港媒体自由”活动星期三（27日）在联合国日内瓦办事处举行，被控违反《香港国安法》等罪名而被关押的香港壹传媒创办人黎智英之子黎崇恩是活动发言人之一。联合国人权理事会在此期间于日内瓦召开为期五周的会议。

报道称，截至星期二（26日），有文件显示，包括美国、法国和德国在内的22个国家联合赞助上述活动。中国常驻日内瓦办事处代表团发出信函，呼吁各国外交使节杯葛此活动。

中国外交部驻港公署星期三在官网发布新闻稿，批评美国国务院和美英少数政客妄议香港司法个案，公然为反中乱港分子黎智英撑腰张目，恶意诋毁《香港国安法》，并正告外部势力立即停止插手干预香港事务。