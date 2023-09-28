中时民调：侯柯配支持度破四成

2024年台湾总统选举气氛日渐热烈，在野整合成为选情的重要变数。中时新闻网最新民意调查显示，“侯柯配”的支持度首次突破四成，胜过民进党的“赖萧配”。

据台湾《中国时报》报道，距离2024台湾总统选举剩下三个月，国民党总统参选人侯友宜访美返台后，请假投入选举全力冲刺。虽然赖清德在多数民调仍保持领先，但随着在野整合逐渐成形，将成为影响明年总统大选的关键。调查发现，53.5%民众认同2024年台湾总统选举应该政党轮替，才更有利于台湾民主政治发展，仅22.3%支持民进党继续执政。

中时新闻网在9月11日至12日和9月24日至26日进行的两次民调显示，在野整合共推一组最具胜算。“侯柯配”的支持度从9月中旬的38.4%上升至40.2%，“赖萧配”则由29.6%略升至32.6%。在野组合领先7.6个百分点。

在野若共推“柯侯配”，9月中旬时，“柯侯配”以38.9%领先“赖萧配”10个百分点。到9月下旬，“柯侯配”支持度38.4%，几乎是原地踏步，“赖萧配”则增长至33.6%，在野组合的领先幅度缩小至4.8个百分点，选情较紧绷。

“赖萧配”支持度明显增长，与侯友宜日前访美表现获肯定有关，36.8%受访者对侯访美的整体表现感到满意，22.6%觉得还有改进空间。统计分析发现，除了泛绿选民对侯友宜访美给予负评较多外，其他不同年龄、学历与党派的选民，大多给予正面评价。20至29岁对侯访美的满意度高达41.4%，仅次50至59岁的47.2%；泛蓝支持者满意度达70.6%。

中时新闻网的最新民调在9月24日至26日晚间，采用全台最新住宅电话簿抽样，电话号码后两码随机取样，共计访问1075名年满20岁的合格选民。调查结果经过加权处理与代表性检定，在95%信心水准下，抽样误差为正负3%。