中国去年对外直接投资流量连续11年列全球前三

中国官方发布的最新公报显示，中国去年对外直接投资流量连续11年列居全球前三。

据中国商务部官网消息，中国商务部、国家统计局和国家外汇管理局星期四（9月28日）联合发布《2022年度中国对外直接投资统计公报》（以下简称《公报》），通报上述信息。

《公报》分中国对外直接投资综述、中国对外直接投资流量存量、中国对世界主要经济体的直接投资、对外直接投资者构成、对外直接投资企业构成等六部分，全面反映2022年中国对外直接投资情况。

中国去年对外直接投资呈现五个特点，即对外投资规模保持世界前列、境外企业覆盖全球超过80%的国家和地区、投资领域广泛、地方企业对外投资持续活跃和互利共赢助力经济发展。

中国去年对外直接投资流量1631.2亿美元（下同，约2237.8亿新元），为全球第二位，连续11年列全球前三，连续七年占全球份额超过一成。2022年末，中国对外直接投资存量达2.75万亿美元，连续六年排名全球前三。

2022年末，中国境内投资者共在全球190个国家和地区设立境外企业4.7万家。近60%分布在亚洲，北美洲占13%，欧洲10.2%，拉丁美洲7.9%，非洲7.1%，大洋洲2.6%。其中在共建“一带一路”国家设立境外企业1.6万家。

中国去年对外直接投资涵盖了国民经济的18个行业大类，其中流向租赁和商务服务、制造、金融、批发零售、采矿、交通运输等领域的投资均超过百亿美元。

中国去年对外非金融类投资流量中，地方企业860.5亿美元，占61%，较上年提升3.3个百分点。其中东部占比77.3%。浙江、广东、上海列前三位。

2022年，境外企业向投资所在地纳税750亿美元，增长35.1%。年末境外企业员工总数超410万人，其中雇用外方员工近250万。当年对外投资带动货物进出口2566亿美元。非金融类境外企业实现销售收入3.5万亿美元，增长14.4%。