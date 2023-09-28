美媒：中国字节跳动调派高管到TikTok任职

虽然TikTok过去三年多次对外强调，TikTok在美运营可独立于中国母公司字节跳动之外，但知情人士透露，字节跳动多名高管已调任至TikTok任职，使TikTok员工质疑公司淡化与字节跳动的关系。

美国《华尔街日报》星期三（9月27日）报道，知情人士说，自今年年初以来，字节跳动将多名高层管理人员调派至TikTok，担任分享应用创收业务的一些高层职位，其中一些高管是从字节跳动北京总部调往美国，有些高管还从北京带来团队。

这些调派至美国的高管们主要负责监督TikTok的广告业务、人力资源、货币化、业务营销以及与广告和电子商务计划相关的产品。

了解相关讨论的前任和现任TikTok员工称，这一系列的人事调动引发了部分美国TikTok员工的关切，他们还在内部向TikTok高层表达不满。他们认为，这项人事变动表明字节跳动在TikTok运营中发挥的影响力远大于公司所公开披露的。

这些员工透露，以前字节跳动不会插手TikTok的赚钱业务，通常只负责批准预算和提供产品建议。但今年早些时候，这些从北京调派至美国的高管开始更多地参与TikTok的战略问题。

知情人士透露，一名TikTok员工还向得州参议员克鲁兹报告了公司高层人事变动的情况，希望该共和党团队能够进行调查。

TikTok执行长周受资今年3月曾赴美国国会，就TikTok与北京政府的关系作证。但报道称，部分TikTok员工在看了周受资的作证后，向管理层抱怨，因为他们觉得周受资在美国国会的发言，并未如实陈述TikTok与字节跳动的关系。

TikTok发言人回应称，公司没有淡化与字节跳动的关系。在一个大型的全球性组织中，员工在职业生涯中为不同产品或在多个地点工作的情况并不罕见。