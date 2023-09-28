中国大陆最快跨海高铁在台湾海峡西岸开通

中国大陆最快的跨海高铁星期四（9月28日）上午在台湾海峡西岸开通。

据新华社报道，“复兴号”G9801次列车星期四上午9时15分从福建省会福州驶出，沿着台湾海峡西岸，向闽南厦门疾驰。自此，全长277公里的福州至厦门至漳州高铁（福厦高铁）开通，意味着中国“八纵八横”高速铁路网建到距台湾海峡最近的地方。

当车厢的智能宽屏显示“当前时速350公里”字幕时，乘客发出欢呼。作为中国首条设计时速350公里跨海高铁，福厦高铁是目前中国运行时速最快的跨海高铁。

“复兴号”G9801次列车列车长车艳雪说：“从福州到厦门只需约一小时，比之前的福厦铁路动车缩短一个多小时。更宽敞的乘坐空间、更舒适的变频空调温度、更小的噪音，时速快，安全平稳，列车过海不会颠簸。”

福厦高铁有泉州湾、湄洲湾和安海湾三座跨海大桥，海上穿行长度19.9公里，三跨海湾是其最大特色也是最大挑战。

中国铁建铁四院福厦高铁项目部经理李平卓说：“要破解海上风浪大、海域水深、海洋环境腐蚀性强等工程技术难题，同时大桥还位于海峡西岸地震高烈度区。”

这三座跨海大桥已经树立了中国高铁建设新标杆。湄洲湾跨海大桥是中国首座跨海高铁矮塔斜拉桥，泉州湾跨海大桥是中国首座跨海高速铁路桥，安海湾特大桥则是世界首座无砟轨道跨海大跨斜拉桥。

一系列工程技术措施的采用使跨海大桥具有良好抗风性能，实现福厦高铁八级大风下不限速、11级暴风下不封闭交通。