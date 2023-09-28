调查：中国投资者计划削减楼市配置占比达创纪录水平

一项最新调查发现，计划在未来一年削减房地产配置的中国投资者比例达到创纪录水平，突显出中国政府为房地产行业注入活力所面临的挑战。

综合彭博社和每日经济新闻报道，长江商学院星期三（9月27日）发布的2023年第三季度《投资者情绪调查报告》显示，今年第三季度，计划在未来一年削减国内房地产投资的受访者净占比升至创纪录的31.7%，比2020年8月上升了32.5个百分点。

投资者对房价的悲观预期似乎是他们态度谨慎的原因之一。调查显示，预计一二线城市二手房价格在未来一年上涨的投资者比例降至47.6%，创下2018年调查开始以来最低纪录。

调查称，投资者对中国房地产的预期自2020年8月以来一直呈现下降趋势。从2018年9月至今，投资者中认为房价偏高的人数整体呈下降趋势，认为房价基本合理的人数则呈上升趋势。

调查报告作者长江商学院会计与金融学教授刘劲和研究员陈宏亚建议，中国决策层近期应实施力度略强的货币政策稳定楼市。

不过，投资者对房地产以外的领域更为乐观。约70%的受访者预测，中国国内股价将在明年上涨。约58.5%的投资者认为，2023年中国GDP增速可以超过5%。

调查显示，今年第三季度，投资者对A股的预期比上期有小幅下降，但仍明显好于2022年10月末的调查，总体上保持稳定。与此同时，投资者下调了对港股的预期，但自2021年4月开始，投资者对港股的预期整体呈现好转趋势。