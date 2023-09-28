台湾首艘自造潜舰正式命名为海鲲军舰

台湾首艘自造潜舰正式命名为“海鲲军舰”（Narwhal），于星期四（9月28日）正式下水。台湾总统蔡英文说，过去被视为不可能的任务实现了，历史会记得这一天。

综合台湾《联合报》和中央社报道，这艘原型舰星期四早上在台船高雄厂区举行“命名暨下水典礼”，由蔡英文亲自主持并进行掷瓶礼。

出席典礼的人员包括国安会秘书长顾立雄、国安会咨询委员暨潜舰国造专案小组召集人黄曙光、美国在台协会（AIT）处长孙晓雅、国防部长邱国正、高雄市长陈其迈、台船董事长郑文隆等人。

这艘原型舰命名为“海鲲军舰（Narwhal）”、舷号为“711”，相较海军现有四艘潜舰的十字尾舵，海鲲为X型尾舵。台船董事长郑文隆称，“性能绝对优于现役潜舰”。

蔡英文致词时称，过去潜舰国造被认为是不可能的任务，但由台湾打造的潜舰就在眼前，“各位，我们做到了”；而潜舰是坚定守护台湾的具体实践，更是海军发展不对称战力的战略、战术重要装备，也是为国防自主划下新的里程碑。

蔡英文在掷瓶仪式时也表示，“我满怀喜悦为你命名与掷瓶，由衷祝福，并赋予你捍卫海疆、确保国安的神圣使命，我正式命名你为海鲲潜舰”。

据台媒报道，现场进行了严格保密工作，潜舰仅露出海鲲潜舰的舰艏，鱼雷管等机敏设施都被遮盖，蔡英文掷瓶等现场画面都只能由电视墙转播。实际现场将由军闻社录影，仪式结束后经过滤核定再转交媒体。随后厂房将短暂开放10分钟，供采访媒体进入观看全舰外观，但禁止拍照。

但现场播放了原型舰缩时建造影片，也披露船模、潜航、爆震等实验过程。

这艘台湾自制潜舰原型舰斥资493亿元新台币（20.96亿新元）打造。知情人士称，潜艇的名字“海鲲”取自《庄子•逍遥游》：“北冥有鱼，其名为鲲。鲲之大，不知其几千里也”，寓意神祕莫测，深海部署威慑敌舰。