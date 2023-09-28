网传郑州离婚预约每天仅五个号 当地婚姻登记部门称说法不实

对于互联网上流传的河南郑州离婚预约每天仅五个号的说法，当地婚姻登记部门称，该说法不实。

据顶端新闻报道，记者星期二（9月26日）针对此事，采访了郑州市惠济区、金水区等多个婚姻登记部门。

惠济区婚姻登记部门称，每天线上、线下预约名额均为10个；中原区称，该区在发放预约号码时并未区分结婚、离婚类型，每天线上、线下各40个号；金水区、郑东新区、经开区称，如果民众在网上预约不到位置，也可以到线下排队办理。

在网络平台知乎的一则提问“为什么现在的女孩子都恐婚恐孕？”下面，一条高赞回复在互联网上热传。该网友称，自己到郑州婚姻登记部门去排队办理离婚，被告知必须网上预约，然而查询发现，离婚预约每天仅有五个号，最近的日期全部约满，要等到一个月以后才有空位。

该网友还评论称：“凡是努力劝你加入，然后在退出时设很高门槛的，大概率都不是什么好事。”

据育娲人口研究智库今年8月发布的《中国婚姻家庭报告2023版》，中国结婚率从2000年的6.7‰上升到2013年的9.9‰，随后逐年下降，2022年结婚率下降到4.8‰；离婚率从2000年的0.96‰上升到2020年的3.1‰，2021年开始实施离婚冷静期后，离婚率下降到2.0‰。