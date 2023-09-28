王毅：欧盟反补贴调查很可能扰乱全球汽车供应链

中共政治局委员、中国外交部长王毅说，欧洲联盟对中国电动车采取的反补贴调查，很可能扰乱全球汽车供应链。

据中国外交部官网消息，王毅星期三（9月27日）同匈牙利外长西雅尔多通电话时，作出以上表述。

王毅说，匈牙利是第一个同中国签署共建“一带一路”政府间合作文件的欧洲国家。中方欢迎匈方出席第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，愿同匈方以此契机，增进互信与友谊，为中匈关系下一步发展作出新的战略规划，注入新的强劲动力。中方愿同匈方一道，把匈塞铁路项目建设好，共同打造中匈务实合作样板。

王毅表示，欧盟对中国电动汽车采取反补贴调查有违国际贸易基本规则，很可能扰乱全球汽车产业链供应链。

他强调，中方坚持走绿色、低碳、可持续发展道路，与欧盟发展方向完全一致。中欧是伙伴而不是对手。制造业的提升要靠公平竞争，而不是保护主义。

王毅希望匈方继续推动欧盟采取更为积极开放的对华合作政策，和中方共同践行真正的多边主义，维护以联合国为核心的国际体系，推动中欧关系健康稳定发展。

欧盟委员会主席冯德莱恩9月13日宣布，欧盟委员会将对中国电动汽车启动反补贴调查，以保护欧盟生产商；中国商务部随后批评欧盟此举是“赤裸裸的保护主义行为”。

彭博社引述匿名消息人士报道，欧盟正在调查中国是否以及在何种程度上，对特斯拉以及中国汽车制造商比亚迪、上汽集团和蔚来汽车提供补贴。调查还将针对宝马和雷诺，这两家公司与中国制造商拥有合资企业。不过，分析认为，欧盟这次的调查行动仍针对中国本土企业，对美企下手不会太重。