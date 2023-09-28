蓝佛安卸任山西省委书记 港媒：将接任财政部长

蓝佛安卸任中共山西省委书记，官方尚未公布下一步去向。香港媒体引述消息人士报道，蓝佛安将出任中国财政部长。

据《山西日报》报道，中共山西省委星期四（9月28日）召开常委扩大会议。中共中央组织部副部长黄建发出席会议并宣布中央决定，蓝佛安不再担任山西省委书记、常委、委员职务，另有任用。

香港《星岛日报》星期四引述消息人士报道，蓝佛安将进京接替刘昆，担任中国财政部部长。

公开简历显示，蓝佛安生于1962年6月，是广东惠东人，拥有管理学硕士学位。蓝佛安深耕财政金融领域，1985年进入中国财政部预算司工作，三年后调任广东省财政厅，曾任办公室主任等职。1999年，蓝佛安担任广东省东莞市副市长，2001年重返广东省财政厅任副厅长，2007年任广东省审计厅党组书记，次年任厅长。

蓝佛安在2015年任广东省韶关市委书记，2017年跨省履新接任海南省委常委、省纪委书记前，为广东省副省长。2021年6月，蓝佛安再次跨省履新，担任山西省委副书记、代省长、省长，去年12月底起担任山西省委书记。

公开资料显示，刘昆是广东饶平人，生于1956年12月，已是超龄服役。他长期在广东省深耕，从1988年至2013年历任广东省政府办公厅综合处副处长、综合一处处长、省政府办公厅副主任、省政府副秘书长、省财政厅党组书记、厅长、广东省副省长。刘昆2013年5月升任中国财政部副部长、2018年3月升任中国财长。