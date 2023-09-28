董建华改任团结香港基金荣誉主席

香港前特首董建华将出任团结香港基金荣誉主席，前行政会议召集人陈智思则出任基金会主席。

据香港中通社报道，团结香港基金星期四（9月28日）举行理事会会议，一致通过上述人事任命。新任命即时生效。

团结香港基金理事会称，董建华于2014年创立团结香港基金，以其睿智把基金会建设成为跻身全球顶尖1%的智库，为香港的繁荣稳定和“一国两制”的行稳致远作出了独有的贡献，理事会对董建华继续以基金会荣誉主席身分贡献国家和香港，深感高兴。

团结香港基金理事会续称，基金会新任主席陈智思曾先后出任港区全国人大代表、香港特区行政会议非官守议员召集人、立法会议员、以及在多个重要公共机构和咨询组织担任要职。理事会深信，在陈智思的带领下，基金会在服务香港、贡献国家的征途上，定能承先启后，创造新辉煌。

团结香港基金说，基金会将一如既往，秉承董建华于2014年创立的宗旨，矢志汇聚新思维和新视野，在“一国两制”的基础上，与基金会各持分者共同努力，为香港的繁荣安定与持续发展作出新的贡献。

董建华在2014年发起成立团结香港基金会，主要为港府提供包括经济、社会和政府各方面的政策建议，旨在促进香港社会和谐、经济繁荣及可持续发展。

团结香港基金会曾在2016年名列美国宾夕法尼亚大学的全球智库排行榜首位，并获选为“2017年值得关注的智库”（Think Tank to Watch in 2017）之一。