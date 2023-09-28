重庆市人大常委会原副主任郑洪被逮捕

中国媒体报道，中国最高人民检察院依法对涉嫌受贿的重庆市人大常委会原党组副书记、副主任郑洪作出逮捕决定。

综合《检察日报》和中新社等星期四（9月28日）报道，重庆市人大常委会原党组副书记、副主任，重庆市总工会原主席郑洪涉嫌受贿、利用影响力受贿案，由国家监察委员会调查终结，移送检察机关审查起诉。日前，最高人民检察院依法以涉嫌受贿罪、利用影响力受贿罪对郑洪作出逮捕决定。该案正在进一步办理中。

公开资料显示，郑洪出生于1955年5月，是重庆江津人。他曾任重庆市九龙坡区区长、区委书记等职，2008年任重庆市人大常委会副主任、党组成员，后兼任重庆市总工会主席，2015年任重庆市人大常委会党组副书记、副主任，2018年1月卸任重庆市人大常委会副主任，退休五年后被查。

今年3月16日，中共中央纪委国家监委通报，重庆市人大常委会原党组副书记、副主任郑洪涉嫌严重违纪违法被查。他是今年中国全国两会后，首位被查的中管干部。

8月30日，中共中央纪委国家监委通报郑洪被开除党籍。他被指“违背党中央关于工会工作决策部署，将党和国家的荣誉私相授受”“在干部职务晋升等工作中为他人谋取利益”“违规干预和插手司法活动”等。

在开除郑洪党籍的同时，中纪委也按规定取消其享受的待遇；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送检察机关依法审查起诉。