中国教育部：莫盲目培训使假期变味

中国即将迎来十一国庆长假，教育部呼吁家长科学合理安排孩子的假期学习生活，不盲目跟风报班培训。

据中国教育部网站，教育部、中国消费者协会星期四（9月28日）发布中秋国庆“双节”提示。

中国教育部称，假期是孩子休息调整、自主发展的重要阶段，也是家长与孩子亲密接触、共同成长的最佳时机。希望家长更加重视孩子的全面发展，制定好假期计划，科学合理安排孩子的假期学习生活，给予孩子爱的陪伴，多与孩子沟通交流，不盲目跟风报班培训，不要用报班补习代替亲子时间，让孩子度过一个健康、快乐的假期。

中国教育部称，违规学科类培训逃避监管，不仅培训质量难以保证，安全隐患很大，并且极易引发“退费难”“卷钱跑路”等问题。请广大家长自觉抵制违规学科类培训，切实维护自身合法权益。

中国教育部称，确需参加体育、文化艺术、科技等非学科类培训的，请广大家长认清机构办学资质，理性选择“证照齐全”、规范办学的机构。如发现违规培训问题线索，家长可通过国务院“互联网+督查”、教育部官网、“中国教育督导”微信公众号及各地开通的投诉举报渠道监督举报；如涉及违规收退费等消费纠纷问题，也可向当地消协组织投诉反映，共同推动形成群防群治的良好局面，共同维护学生及家长的合法权益。