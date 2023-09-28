港珠澳大桥工作台倒塌酿两死 法籍工程师被控误杀获准保释

港珠澳大桥底下一个临时工作台2017年发生倒塌致命事故。涉事法籍工程师在被通缉六年后，星期二（9月26日）入境香港后被捕并被控误杀罪。此案星期四（28日）在沙田裁判法院提堂，上述工程师获准保释。

综合《星岛日报》和网媒“香港01”报道，港珠澳大桥2017年3月29日兴建期间，桥底下一个临时工作台发生倒塌事故，造成二死三伤。此事故疑似与承建商聘请的法籍工程师有关。该工程师事发后离港，香港警方随之以涉嫌误杀罪发出通缉。

据报道，时隔六年，上述工程师星期二经香港机场入境后被捕，被控一项误杀罪。39岁法籍男被告雷米皮埃（Brouillet Remi Pierre）被控于2017年3月29日，在香港港珠澳大桥香港接线-香港特别行政区边界至观景山段非法杀死尼泊尔籍员工阿内尔（Anel Gurung）和尼日利亚籍员工安武卡（Okomba Onwuka Uka ONWUKA）。

雷米皮埃星期四在法语翻译协助下应讯，由律师莫里（Christopher Morley）代表。雷米皮埃暂时无须答辩，案件押后至2024年1月3日再讯，以待警方进一步调查。期间雷米皮埃获准以10万港元（约1万7527新元）保释候讯，期间不得离港，须交出所有旅游证件、居于报称地址、定期到警署报到，以及不得接触控方证人。