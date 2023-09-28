中国官方治理电视“套娃”收费 年内实现收费包压减40%

中国广电总局推进电视“套娃”收费问题治理，预计今年内将逐步实现收费包压减40%。

据中国网文字直播，中国国家广播电视总局副局长杨国瑞星期四（9月28日）在国新办新闻发布会上说，目前通过有线电视网络传送的有线电视、通过电信运营商专网传送的IPTV、通过互联网传送的互联网电视OTT形成了三大体系，一方面满足了群众多元化需求，另一方面由于多种市场主体不同程度参与电视的播送和收费，造成了“套娃”收费等问题，给群众带来困扰。

杨国瑞说，广电总局专门成立了工作组，针对收费包数量多、收费主体多元、收费不透明等问题，调研摸排了全部七家互联网电视集成平台、22家电视机厂商、31个省区市的所有IPTV和有线电视，开展了近万用户的问卷调研，分三个阶段推进治理工作。

据介绍，第一阶段将在今年内逐步实现收费包压减40%，提升消费透明度，第二阶段要在明年上半年规范电视运营和收费，第三阶段则是明年年底健全有线电视、IPTV、OTT三大业务体系长效管理机制，确保电视“套娃”收费问题“治得住、不反弹”。

杨国瑞说，广电总局最近已开始第一阶段的治理工作，确定了覆盖三大体系的北京歌华有线、山东省网、上海移动、广东电信、吉林联通以及小米电视和海信电视共七家试点单位。指导推动相关企业制定压减、合并收费包，增加订购管理页面，优化免费专区具体实施方案，其中歌华有线已经将14个收费包压减到五个，广东电信IPTV已经将原有10个影视类收费包压减为一个，新出厂的小米电视、海信电视不再预装APK。

预计到今年10月底，试点单位收费包将压减40%以上，11-12月份在全国范围内开展集中整治，整体压减收费包40%，电视“套娃”收费现象得到显著改观。

电视“套娃”收费，是指用户除了购买电视机或者接入有线电视网络时支付的基础服务费外，在购买付费频道、点播服务或其他增值服务时，还面临收费项目多、收费花样层出不穷等问题。