柯文哲谈蓝白合：若赤裸裸分配权位难获人民支持

对于民众党与国民党在2024台湾大选中整合的可能性，民众党总统参选人柯文哲说，如果赤裸裸地讲权位分配，很难得到人民支持。

据《自由时报》报道，柯文哲星期四（9月28日）在教育政策记者会后接受媒体联访时说，蓝白合应是价值理念或议题的合作，否则就算合，也达不到政治效果。

柯文哲还说，蓝绿、绿白也可以合，不应用两极对抗来激化台湾内部压力，民众党这次的口号是“联合政府、团结台湾”，联合政府如何建立，需要时间摸索。

针对近期有民调显示“侯柯配”的支持度比“柯侯配”高，柯文哲说，如果做市话民调，他的支持度会比较低，若是手机民调，他的支持度就会上升，应该要好好研究这两个族群的差异，“学术研究归研究，投票投出来就知道了”。

中时新闻网在9月11日至12日和9月24日至26日进行的两次民调显示，在野整合共推一组最具胜算。“侯柯配”的支持度从9月中旬的38.4%上升至40.2%，“赖萧配”则由29.6%略升至32.6%。在野组合领先7.6个百分点。

民调也显示，在野若推“柯侯配”，9月中旬时，“柯侯配”以38.9%领先“赖萧配”10个百分点。到9月下旬，“柯侯配”支持度38.4%，几乎是原地踏步，“赖萧配”则增长至33.6%，在野组合的领先幅度缩小至4.8个百分点，选情较紧绷。