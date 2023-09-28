浙江人大常委会表决通过发展新时代“枫桥经验”的决定

浙江省人大常委会表决通过发展新时代“枫桥经验”的决定，提出要立足实现矛盾就地化解，推进社会治理体系和治理能力现代化，增强群众参与社会治理的主体意识和积极性。

据澎湃新闻报道，浙江省十四届人大常委会第五次会议星期四（9月28日）表决通过《关于坚持和发展新时代“枫桥经验”的决定》（下称《决定》），自公布之日起施行。

《决定》共有14条，立足实现矛盾就地化解，推进社会治理体系和治理能力现代化，对如何坚持和发展新时代“枫桥经验”作出规定，明确指导思想、目标任务、工作举措、实现路径和实践特征。

《决定》说，坚持和发展新时代“枫桥经验”，应当大力推进社会治理共同体建设。建立完善政府、群团组织、社会组织和个人等主体共建共治共享的多元化治理体制机制，坚持全省“一盘棋”、市级抓统筹、县级负主责、基层强执行的工作格局，切实加强县级社会治理中心、基层治理四平台、村（社区）网格规范化建设，完善“一中心四平台一网格”机制，健全基层矛盾纠纷多元化解工作体系。

《决定》要求，充分发挥人民群众的主体作用，不断增强人民群众参与社会治理的主体意识和积极性，进一步发展壮大群防群治力量；加强制度保障、政策支持和平台载体建设，促进社会组织专业化、规范化，推动社会组织依法参与基层社会治理，发挥社区社会组织在提供社区服务、扩大居民参与等方面的积极作用，鼓励企事业单位、行业组织发挥自身优势参与基层社会治理，完善群众参与社会治理奖励机制。

公开资料显示，“发动和依靠群众，坚持矛盾不上交，就地解决”的“枫桥经验”诞生于20世纪60年代，曾获中共前领导人毛泽东亲笔批示：“要各地仿效，经过试点，推广去做。”新时代“枫桥经验”于2019年写入十九届四中全会的决定，2022年首次写入中共党代会报告。今年则是毛泽东批示学习推广“枫桥经验”60周年，以及中共总书记习近平指示坚持和发展“枫桥经验”20周年。

据《人民日报》报道，习近平9月20日在“枫桥经验”发源地浙江诸暨市枫桥镇考察时说，要坚持好、发展好新时代“枫桥经验”，坚持中共的群众路线，正确处理人民内部矛盾，紧紧依靠人民群众，把问题解决在基层、化解在萌芽状态，最大限度把矛盾风险防范化解在基层。