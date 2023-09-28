中国驻美大使谢锋：要倍加珍惜近期中美关系的进展

中国驻美国大使谢锋说，中美关系近期出现了一些止跌企稳的积极迹象，这些进展和成果来之不易，应该倍加珍惜。

据中国驻美大使馆网站，当地时间星期三（9月27日）晚上，中国驻美国大使馆举办疫后首次线下国庆招待会，庆祝中华人民共和国成立74周年。

谢锋在致辞时说，近期，在两国领导人引领下，在双方共同努力下，中美关系出现了一些止跌企稳的积极迹象，两国加强对话合作取得了一些积极进展，最重要的就是双方同意重返峇厘岛议程，落实中国国家主席习近平和美国总统拜登达成的重要共识。

谢锋说，大家一定注意到，中美进行了一系列高层交往，后续磋商正在逐步展开；中美成立了经济工作组、金融工作组，两国商务部也建立了包括工商界在内的沟通渠道和出口管制信息交流机制；中美直航航班将增至每周48班；中国恢复赴美团队游；两国省州、议会交流蓄势待发；中国江南珍宝展在克利夫兰艺术博物馆展出，费城交响乐团举办访华50周年纪念演出，中国舞剧《花木兰》正在美巡演。这些进展和成果来之不易，应该倍加珍惜。

谢锋说，毋庸讳言，中美关系仍然面临严重困难和严峻挑战，稳定和改善两国关系任重道远，关键是要找到中美新时期正确相处之道。相互尊重是中美交往互动的前提，中国不干涉美国内政、不赌美国输，美国也应该尊重中国的主权和领土完整，按照中美三个联合公报的原则妥善处理台湾等重要敏感问题，尊重中国人民选择的发展道路、政治制度和追求幸福生活的发展权利。和平共处是两国必须坚守的底线，不打任何形式的冷战、热战，也不打贸易战、科技战，美方应该停止制裁中国企业和个人。

他说，合作共赢是双方应当争取的目标，从我做起、从现在做起、从一件件造福两国百姓的实事做起，为中美关系重回正轨添砖加瓦，“比如中美直航航班什么时候能再翻一番？美方什么时候相向而行，解决中国公民赴美‘签证难’‘入境难’问题？‘相互教育和文化交流法’助力中美议会交流，为什么不尽快激活？《中美科技合作协定》互利共赢，为什么不一步到位、尽快续签？”

谢锋说，希望美方与中方相向而行，用行动排除障碍、管控分歧，用诚意加强对话、拓展合作，争取中美关系稳下来、好起来。