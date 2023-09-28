李家超：任何人都不能披着媒体外衣作奸犯科

针对英国政府在联合国日内瓦办事处举办“香港媒体自由”活动，香港特首李家超称，香港媒体有责任站在历史中正确的一方，任何人都不能披着媒体外衣作奸犯科，甚至危害国安。

据香港《星岛日报》报道，香港新闻界庆祝中华人民共和国成立74周年酒会星期四（9月28日）在香港君悦酒店举行。香港特首李家超在酒会上致辞时，抨击上述活动是“反中乱港势力”在国际场合搞的“炒作秀”，并强调无论犯法的人或组织是什么背景、什么职业，“我们必定严厉打击，有法必依，执法必严，追究到底”。

针对活动发言者之一是壹传媒创办人黎智英之子黎崇恩，李家超称，这些势力似乎想自编自导一个新的谎言：“只要披上媒体外衣，无论这个人怎么作奸犯科，你都不能动他，而且他可以反过来，反咬你侵犯媒体自由，就算他打从第一天穿起这件媒体外衣时，已是存心长时间利用这个身分作掩饰去作奸犯科，甚至危害国家安全。”

李家超强调，作为香港新闻工作者，有责任站在历史中正确的一方，通过持平、真实、符合新闻道德的报道，把香港媒体依法享有新闻和言论自由、香港市民依法享有权利和自由的真实情况，把东方之珠的新优势、新魅力、新动能，一一传达给世界各地更多读者知道，让他们正确认识香港这个亚洲国际都会。

据路透社报道，由英国政府牵头举办的“香港媒体自由”活动星期三（27日）在联合国日内瓦办事处举行，被控违反《香港国安法》等罪名而被关押的香港壹传媒创办人黎智英之子黎崇恩是活动发言人之一。

黎崇恩在活动上表示，他对黎智英获释感到乐观，“因为我相信香港政府让我父亲死在监狱里没有任何好处”。

黎崇恩称：“他（黎智英）是一名民主活动家、出版商，也是一个非常平和的人……现在他们（港府）已经夺走了他的一切，把他关在监狱里实在是太残忍了。”