国民党正式开除挺郭台铭的前苗栗县长徐耀昌党籍

为防范总统拟参选人郭台铭阵营再挖蓝营墙角，台湾在野的国民党中常会星期三（9月27日）正式通过考纪会提案，开除担任郭台铭苗栗县连署总部荣誉执行长、已宣布退党的前苗栗县长徐耀昌党籍。

综合东森新闻云、台湾《自由时报》报道，前苗栗县长徐耀昌8月10日出席郭台铭的主流民意大联盟苗栗分会致词时，两度喊出“下架国民党”，还说国民党过去没有照顾苗栗县，“请大家用投票唾弃国民党，支持无党籍的郭台铭”。虽然徐耀昌事后受访说是“口误”，但已引发国民党支持者不满，要求党中央处分。不久之后，徐耀昌在脸书宣布退出国民党。

郭台铭当时对徐耀昌宣布退党感到惊讶，但称可从徐耀昌的退党声明，看出他对国民党是爱之深责之切，并认为徐耀昌不单有操守，更是敢作敢为、有情有义的县长。

对于有传闻指屏东县议长周典论和女儿国民党中常委周孟蓉也挺郭，国民党文传会主委林宽裕指出，先前考纪会曾发函请屏县党部了解处理，但地方党部并未呈报相关案件。

鸿海集团创办人郭台铭目前正与副手赖佩霞展开连署，以争取独立参选2024年台湾总统选举。

赖佩霞星期三出席桃园中坜民族路六段连署站开幕式时说，现在全台已有超过100个连署站点，期盼选民全力支持。她很有信心，可借助主流民意的力量，让郭台铭与她的名字出现在明年1月13日的选票上。