恒大证实许家印被采取强制措施

中国恒大集团星期四（9月28日）证实，执行董事及董事会主席许家印因涉嫌违法犯罪，已被采取强制措施。

恒大在刊登于香港交易所官网的公告中说：“本公司接到有关部门通知，本公司执行董事及董事会主席许家印先生因涉嫌违法犯罪，已被依法采取强制措施。”

恒大也说，公司股份从星期四上午9时正起于香港联交所停止买卖，并将继续暂停买卖，直至另行通知。

彭博社星期三（27日）引述消息人士报道，许家印本月已被警方带走，并被监视居住。

《华夏时报》同日引述消息人士报道，集团最近两次例会，一次许家印未露面，另一次本该由许家印主持的例会，许家印本人并未出现。

消息人士称，许家印上一次发声是在9月13日，当时在群里发言，要求各地督促解决项目限售问题。

消息人士也说，恒大集团原首席执行官夏海钧、原首席财务管理潘大荣被中国当局拘留，但恒大方面向《华夏时报》称“不清楚”。

“观察者网”官方微博也报道，有接近恒大的知情人士证实了许家印被警方带走的信息，并说“事情就发生在几天前”。据悉许家印被指定监视居住的地点位于北京的一处居所。这则微博不久后便显示不存在。

恒大的公告发布后，21世纪经济报道引述刑事法律专家称，根据恒大集团的公告，公司应该是接到了确切的通知，而通知对许家印的定性是“涉嫌违法犯罪”，并被采取了强制措施。“按常理猜测，一般在有关部门通知的情形下，所采取的强制措施很可能与之前境外媒体误传的‘监视居住’有所不同。”

这名刑事法律专家也说，在前期证监会对恒大地产立案调查、公安部门对恒大财富杜某等涉嫌犯罪人员采取刑事强制措施的大背景下，许家印涉嫌违法犯罪这个结果应该不会出乎太多人的意料，社会舆论之前关注的更多的是“什么时候”采取行动。从目前的公开信息来判断，他所涉及的问题很可能跟多个罪名都有关联，非常复杂，可能需要相当一段时间才能厘清。

报道也引述一位公司治理领域的资深观察人士称，许家印此前在2021年公开高调宣称“不许一个人躺平”“我可以一无所有”等口号，但综合各方面的信息和报道来看，许家印和公司在事实上却说一套做一套，处处试图“躺平”，将化解各类问题和矛盾的包袱扔给社会，还留下一个难以收拾的烂摊子，从这个角度讲舆论对其口诛笔伐毫不为过。

这名观察人士也称，在这个各方压力都很大的风口浪尖，许家印一边高喊口号以欺骗债权人，一边却已经与丁玉梅进行了“静默式的技术性离婚”。由于恒大集团通过“小红筹”架构在香港上市的协议安排，“此前恒大集团累计分红的9百多亿中，由许家印、丁玉梅分别100%控制的英属维尔京群岛和开曼群岛的离岸公司，通过中国恒大拿到了其中的大部分分红，并在出险前后转移到境外，而通过‘技术性离婚’的操作最终落到‘境外前妻’丁玉梅的口袋里”。

报道也引述一位熟悉跨境重组的会计师事务所资深合伙人称，目前来看恒大集团的境外债务重组恐怕会因为许家印以及部分高管涉嫌违法犯罪的情况面临重大的变数。“但不管是境内还是境外，重组成功还是清盘，相信都有充足的法律途径供境内外债权人来维护自身的权益，追索许家印等人的责任，同时监管部门也很可能会根据许家印等高管违法犯罪和后续追查情况，依法追究其责任。”