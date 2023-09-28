下午察：热门韩剧拍摄地成了“新缅北”？

因中国驻济州总领事馆的一个通知，韩国度假胜地济州岛最近被中国网民贴上了一个标签：新缅北。

中国驻济州总领事馆星期一（9月25日）在微信公号发文提醒，近期接到多名中国公民来电求助，“一些不法分子在网络上以高薪为诱饵，招揽国内人员来济非法务工”。

领事馆说，在这些被骗人员中，有的护照被扣押无法回国，有的被强行索要中介费蒙受经济损失，有的甚至被限制人身自由。

中国驻济州总领事馆9月25日在微信公号发文提醒，近期接到多名中国公民来电求助，“一些不法分子在网络上以高薪为诱饵，招揽国内人员来济非法务工”。（中国驻济州总领事馆微信公号）

这种种情节，不就与早前在中国舆论炸开锅的缅北电信诈骗案如出一辙吗？

今年以来，缅北涉中国的电信网络诈骗犯罪多发高发，由此衍生了偷渡、非法拘禁等一系列犯罪活动，还波及缅甸乃至泰国的旅游业。

微博网民讨论

济州总领事馆发布提醒后，“有中国公民被骗至韩国济州”马上成为微博热门话题。有网民说：“天啊，很难想象韩国和诈骗、非法务工联系在一起。”

不少网民揣测，随着中国和缅甸合作加大力度打击边境电诈犯罪，当地诈骗头目流可能逃到韩国。“看来对缅北打击有效果了！”“好家伙，南边不行改北边了是不？”

中国央视新闻9月17日报道，中国公安部部署云南公安机关强化边境警务合作，持续开展针对网络诈骗犯罪团的多轮行动，先后有1482名缅北涉诈犯罪嫌疑人移交中国，其中网上在逃人员58名。

不过，也有网民指出，在济州岛非法务工并不是近年来才有的事情，只是此前没发展到限制人身自由的地步。

《南方都市报》等多家中国媒体曾在2016年报道，在旅游业蓬勃发展下，济州岛的劳动力需求日益增长，一些工作开出了每日400至1000元（人民币，下同，约75至188新元）的薪资。

济州岛一条餐厅林立的街道。（互联网）

许多外籍打工者为此心动，但高达4万多元的工作签证费用又让他们望而却步。于是，一些人打着旅游的名义非法滞留在当地打“黑工”，当中不少是中国人。黑工一般泛指非法务工。

《南方都市报》当时引述在济州岛打黑工、老家在山东的孙圣说，他正是受了朋友在韩国每天约720元薪资的诱惑，才决定来到济州岛。

孙圣还说，他每天下班后，就会和待在中国的妻子和女儿视频联系，并称自己每个月最多出门两次，一次给家里打钱，另一次则是补充生活用品。

韩国非法居留外籍人员 人数超过40万

根据中国自媒体“补壹刀”，其实早在今年年初，中国社交媒体上就出现了有关“韩国劳务缺失”的帖子，称可以为有出国打工需求的人提供服务，费用“只高于办理非法跑黑业务一点点”。

《联合早报》在小红书上发现有不少人在相关帖子留言，包括询问能不能办劳务签证。有些人更直接问：“这是不是黑工？”据观察，发贴人口径一致否认是黑工。值得注意的是，他们基本上都强调可以办劳务签证，但“只能办济州岛的”。

至于这些帖文会不会是黑工“人贩贴”，无从而知，但从中国驻济州总领馆发布的提醒来看，估计跌入陷阱的人很可能不在少数。

根据韩联社报道，韩国法务部出入境外国人政策本部6月发布的统计数据显示，截至5月底，韩国境内非法居留外籍人员达到42万2105人，连续三个月刷新纪录。

报道没有提到这些非法居留外籍人员主要来自哪个国家，但称在韩国停留的外籍人员截至5月底达236万4894人，较去年同期增加17.5%；其中中国人最多，为88万5000人。

济州岛免签

济州岛之所以成为电信诈骗和非法劳务的窝点，可能与其落地免签政策有关。

为了吸引更多国外游客，尤其是消费能力高的中国游客，济州岛在2008年对中国公民实施落地免签。自此，这座有漂亮沙滩、豪华赌场和作为多部热门韩剧拍摄地的岛屿，便成了中国人出境游的热门目的地。

根据中国驻济州总领事馆，在疫情暴发之前，济州岛在2019年接待超过100万名中国游客，占当年入境济州岛外国游客总数近三分之二。

有观点认为，或许正因中国人喜爱济州岛，加上随时都能前往旅行，所以他们自然成了电信诈骗和非法劳务团伙瞄准的新目标。

“补壹刀”指出，中国驻韩国使馆近一年里已不下五次发布电信诈骗提醒。使馆说，在韩国的电信诈骗类型十分多样，从冒充“公检法”到“杀猪盘”，不一而足。受害者既有务工人员，也有留学生。

一位在韩国生活的网民告诉“补壹刀”，她曾接到过多次声称来自“中国大使馆”或“首尔邮局”的电话，对她说有快件发给她，今天是最后一天，需要联系中国地区的负责人，随后向她索取个人信息。

据这位网民回忆，打来的电话听声音基本是台湾口音，就算转接到所谓大陆海关工作人员的电话，也依旧是台湾口音。

台媒三立新闻网2017年3月引述前台湾中央警察大学教授、国民党现任立委叶毓兰（现改名为游毓兰）说，韩国在2009年曾羁押过台湾逾400名诈骗犯。

《羊城晚报》报道，韩国警方也曾在2017年捣毁位于济州岛的电话诈骗团伙，并抓获51名犯罪嫌疑人，大部分来自台湾。警方称，这一团伙在济州岛设立呼叫中心，面向中国大陆和台湾实施诈骗。

翻看韩联社、《韩国时报》，以及《韩国先驱报》的报道，在过去10年里，台湾人不时涉及韩国的电信诈骗案。至于原因，有网民分析，可能是因为持台湾护照相比大陆护照更容易进入韩国。

除了可能是非韩国人操纵的诈骗集团利用济州岛对中国人的免签便利，把中国人骗去非法务工，还有一点不可忽视：韩国本身就是一个电信诈骗高发地。

韩联社报道，韩国金融监督院今年2月公布的资料显示，2018至2022年这五年间，韩国电信诈骗案件达22万7126起，受害金额为1.66万亿元（韩元，下同，约16.8亿新元）。

按类型来看，贷款类诈骗受害金额为9998亿元，占比高达60.1%；冒充机关类诈骗受害额3799亿元，占比22.8%；聊天工具诈骗（冒充熟人）受害额2849亿元，占比17.1%。

韩联社今年1月报道，韩国政府电信诈骗犯罪联合调查组以向中国所在账户汇款为线索进行追查，逮捕了中国籍非法换汇人员和非法汇款人。该调查团还将分别骗取28亿元和9.5亿元后，逃往中国的电信诈骗团伙成员引渡回国，并将其逮捕。

韩国首尔东部地方检察厅下属侦查团8月初称，捣毁了用中继器将从中国打来的电话，伪装成归属地为韩国的转接号码的诈骗犯罪团伙。此外，还将潜逃中国三年之久的电信诈骗团伙总头目等18人遣送回国，并进行逮捕起诉。

由此可见，不排除济州岛诈骗案的背后幕手是中韩犯罪分子。

总的来说，“高薪招聘”的骗局和中国官方不断的警告提醒，已经让享有“韩国夏威夷”美誉的济州岛，在不少中国网民心中烙下阴影。这会不会冲击济州岛的旅游业，还有待观察。但可以肯定的是，有了泰国的例子摆在眼前，相信济州岛和韩国政府都会引以为戒。

在冠病疫情暴发前，泰国每年接待的中国游客超过1000万人次，但2023年以来，到泰国的中国游客只有230万人次。

社交媒体上还有谣言称，游客可能会在泰国被绑架，被送往缅北的诈骗基地工作。此外，8月在中国上映后票房超卖座的反诈骗题材电影《孤注一掷》，更是让越来越多中国游客对泰国却步，因为这部电影出现泰国绑架游客的情节。

诈骗集团无孔不入，让人防不胜防。对国家或地方政府而言，加紧取缔及加强跨国界打击犯罪合作，才能避免波及当地旅游业。对个人而言，克制贪念才能远离骗局，因为天降的馅饼往往都是陷阱。