郭台铭谈蓝白合：用强迫压力 离民心越来越远

投入台湾总统选战的鸿海创办人郭台铭谈及两大在野阵营国民党与民众党的合作时，引用寓言故事称，北风越吹越冷，用强迫的压力，就会离民心越来越远。

综合台湾《联合报》和中央社报道，郭台铭星期四（9月28日）晚上在基隆连署站接受媒体联访时针对“蓝白合”表态。他引用伊索寓言《北风与太阳》的故事说，“大家都听过北风与太阳的故事，北风冷飕飕，越吹越冷，离民心越来越远，用强迫的压力、北风的压力，就离民心越来越远；太阳暖暖照亮大地，只有太阳才可照亮民心”。

随着台湾总统选战白热化，外界持续关注国民党与民众党整合的进度。近期多项民调显示，若民众党参选人柯文哲与国民党参选人侯友宜合作，有机会打败民进党参选人赖清德。但截至目前，柯文哲和侯友宜都希望能主导在野联盟的合作，不愿意当副手。上个月宣布参选的郭台铭也称，他参选是为了能整合在野阵营，实现政党轮替的目标。

郭台铭说，他这次出来就是要改变台湾、改变两党恶斗，改变两岸和平、经济，换一个人来做，改变会带给人民希望。“拜托大家让我连署达到高标，我就有机会出来参选，挺我的人就是希望有清廉政府，我绝对情义相挺。”

柯文哲星期三也称，国民党一直在讲蓝白合，但开出“不要比民调”与“国民党一定要当正的”条件，“这算哪门子合作”。