习近平：努力实现全年经济目标 两岸统一是历史必然

中国国家主席习近平在国庆招待会上强调，要防范化解重大风险，努力实现全年经济社会发展目标。针对涉台议题，他重申两岸完全统一是历史必然，“任何势力都阻挡不了”。

据新华社报道，习近平星期四（9月28日）在庆祝中华人民共和国成立74周年招待会上致辞时说，中国前进道路上面临很多风险挑战，要加快构建新发展格局，着力加大宏观调控，着力扩大国内有效需求，着力激发经营主体活力，不断推动经济运行持续好转、内生动力持续增强、社会预期持续改善，切实防范化解重大风险，努力实现全年经济社会发展目标。

习近平说，中国要围绕推进高水平对外开放，继续全面深化改革，稳步扩大规则、规制、管理、标准等制度型开放，推动共建“一带一路”高质量发展，畅通国内国际双循环，使经济发展更有韧性、更有活力。

他也提到，要加大民生保障力度，着力扩大就业，解决好群众急难愁盼问题，加强对困难群体兜底帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，扎实推进共同富裕，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感。

在港澳治理方面，习近平说，要继续全面准确、坚定不移贯彻“一国两制”方针，落实“爱国者治港”、“爱国者治澳”原则，支持香港、澳门发展经济、改善民生，发挥自身特点和优势，积极参与粤港澳大湾区建设，保持香港、澳门长期繁荣稳定。

针对涉台议题，习近平指出，要坚持一个中国原则和“九二共识”，推动两岸关系和平发展，深化两岸融合发展，维护中华民族根本利益，增进两岸同胞福祉。他也重申，实现祖国完全统一是“民心所向、时代潮流、历史必然”，是“任何势力都阻挡不了的”。

他最后强调，新征程上，中国的前途一片光明，但脚下的路不会是一马平川。要坚定信心，继续爬坡过坎、攻坚克难，坚定不移朝着强国建设、民族复兴的宏伟目标奋勇前进。