C919单笔最大订单 中国东航增订100架

中国东方航空再次与中国商飞签署购机协议，购买100架国产C919飞机，这也是C919飞机迄今为止最大单笔订单。

东航星期四（9月28日）晚间发布的关于购买飞机公告显示，东航拟购买100架C919（基本型）大型客机，目录价格合计约为99亿美元（约135亿新元），这也标志着C919大型客机收获迄今为止最大单笔订单。

这是东航在2021年签订首批五架C919的基础上，再次与中国商飞签署购机协议。

公告指出，上述目录价格并非最终价格。根据一般商业及行业惯例，中国商飞将给予东航方面较大幅度的价格优惠，因此该批次飞机的实际价格显著低于上述目录价格。

在交付时间安排上，100架飞机将于2024年至2031年分批交付东航，其中，2024年计划交付五架，2025年至2027年每年计划交付10架，2028年至2030年每年计划交付15架，2031年计划交付20架。

东航在阐述购机理由时说，今年以来，航空客运市场呈现稳步恢复的良好态势。本次交易有利于公司提前做好运力储备，更好应对未来航空市场需求及行业竞争。

结合公司航网规划目标，新一批C919引进后将主要投放至东航主基地市场及重要商务、旅游干线市场，提升整体收益水平。

数据显示，作为中国民航国家队、主力军之一，东航今年前8个月国内航线班次已恢复至2019年105%，国际航线班次力争到今年末恢复至2019年的85%。

C919大型客机是中国自行研制、具有自主知识产权的大型喷气式客机。中国东航是C919的全球首发用户。今年5月28日，中国东航C919成功实现商业首飞，正式投入商业运营。