中国贸促会批美对华投资禁令危害全球产业链稳定

针对美国出台行政令禁止美国投资者投资中国人工智能等高科技产业，中国贸促会批评禁令将危害全球产业链安全稳定，终将损害自身利益。

据央视新闻星期五（9月29日）报道，中国贸促会新闻发言人近日针对美国出台的投资禁令发表回应。发言人说，中国贸促会、中国国际商会呼吁美方尊重市场经济规律和公平竞争原则，强调投资禁令将危害两国正常商业往来及全球产业链的安全和稳定。

发言人称，中国国际商会已代表中国工商界向美方正式提交评论意见，希望美国政府切实听取理性声音，审慎考虑相关规则。

发言人批评，美投资禁令将中国列为目前该禁令下唯一的“受关注国家”，对受限投资主体、受限投资对象及受限交易类型的规定模糊宽泛，对民用和军民目的实行不加区分“一刀切”式的投资监管，不仅使相关交易增加交易风险和合规成本，具有极大的不确定性，而且将破坏目前高度依赖全球分工与合作的产业链。

发言人称，中国是半导体、人工智能、量子信息技术全球产业链中不可忽视的重要一环，“美方的自我设限将使美国企业在国际竞争中受损，妨碍技术进步，最终损害美国的自身利益”。

发言人说，中国工商界始终认为，开放自由的市场准入和平等的良性竞争是经济发展的基石，自由公平的国际经济秩序和稳定的全球分工与合作是全球工商界的共同利益所在，合作共赢是中美产业界的共同愿景，愿与包括美国在内的各国产业加强交流，共谋发展。

美国总统拜登于当地时间8月9日签署行政命令，禁止风险资本和私募股权公司向中国开发半导体和其他微电子、量子计算机和某些人工智能应用的努力投入更多资金。

美国财政部说：“拜登政府致力于通过适当保护对下一代军事创新至关重要的技术来维护美国的安全，捍卫美国的国家安全。”目前美国财政部正就法案具体内容提出83个问题，进行为期45天的公开意见征询，评论意见截止时间为9月28日。