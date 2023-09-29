台学者：台造潜舰数量取决于美对台出售系统数量

台湾首艘自造潜舰“海鲲军舰”星期四（9月28日）正式下水。台湾国防学者评估，台湾潜舰兵力的扩充对台澎防卫作战有明显助益，但台湾能制造多少艘潜舰，取决于美国同意出售多少套战斗系统。

中华战略前瞻协会研究员揭仲指出，依据台湾国防部评估，如果中国大陆潜舰要对台湾实施“联合封锁作战”，可部署的伏击区约有10多处，多数位于台湾东部海域。对台军而言，在反潜机与水面舰容易受到天候和水文条件干扰的情况下，最有效率的反潜方式，就是抢在中国大陆之前，派潜舰进入若干重要的伏击区。

揭仲透露，台军早在23年前就以战时有必要控制、重要伏击区的数量为基准，计算出台湾至少还要增加八艘潜舰。但揭仲认为，虽然八艘潜舰有充分的理由支撑，最后台湾究竟能造几艘，决定权还是掌握在华府手中。

揭仲解释，由于台湾制造潜舰最关键的潜舰战斗系统，是通过“商售”模式向美商购买，但仍需要美国行政部门核发输出许可。因此，在战斗系统更换几乎等同重新设计的情况下，台湾最后能制造几艘潜舰，取决于华府同意向台湾出售几套战斗系统。

揭仲说，实际上，华府对台湾制造潜舰一直存在不小的质疑声浪，认为台湾应将制造潜舰的庞大预算转用于采购部署数量大、取得时间短、战力形成快的“不对称武器系统”；加上目前主管对台军售的华府国安高层，普遍反对台湾采购传统武器，甚至连美国海军建议台湾采购的反潜直升机，都遭华府国安高层否决。

揭仲担心，华府借拒绝批准出售战斗系统的方式，迫使台湾大幅减少后续潜舰量产数量的风险，始终未完全排除。

台湾首艘自造潜舰“海鲲军舰”星期四在高雄正式下水。主持下水典礼的台湾总统蔡英文说，这是海军发展不对称战力的重要装备，也为国防自主立下新的里程碑。