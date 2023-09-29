中国科研团队证实黑洞M87自旋 符合广义相对论

中国科研团队首次观测到M87黑洞自旋，这一现象符合爱因斯坦广义相对论的预测。

综合新华社和央视新闻报道，国际期刊《自然》星期三（9月27日）刊发一篇由中国科学家领衔的黑洞研究成果论文，发现M87星系中心黑洞喷流呈现周期性摆动，摆动周期约为11年，振幅约为10度。这是继2019年首张黑洞“甜甜圈”照片和今年4月黑洞全景照片发布后，黑洞研究领域又一成果。

论文第一作者兼通讯作者、之江实验室博士后崔玉竹介绍，科研团队在解析M87黑洞喷流结构过程中，发现M87黑洞喷流呈现周期性摆动，首次为黑洞自旋理论提供观测证据。这一现象符合爱因斯坦的广义相对论预测的“如果黑洞处于旋转状态，会导致参考系拖曳效应”。

云南大学中国西南天文研究所副研究员林伟康表示，虽然自旋是黑洞理论的基础假设，但此前并没有直接观测证据能够证实。此次研究成功地将M87黑洞喷流动力学，与该星系中心超大质量黑洞状态联系起来，为进一步揭开黑洞的神秘面纱提供关键要素。

公开资料显示，被观测到的黑洞位于室女座一个巨椭圆星系M87的中心，距离地球5500万光年（一光年约9.46兆公里），质量约为太阳的65亿倍。2019年，科学家首次发布由事件视界望远镜(EHT)拍摄的M87黑洞图像，这是人类历史上首次以照片的形式观测黑洞。