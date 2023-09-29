柯办提出台湾在野阵营以民调推举最强人选

台湾民众党总统参选人柯文哲的竞选办公室提出，在野阵营以民调的高低来推举最强人选。

综合《自由时报》、联合新闻网和ETtoday新闻云报道，对于在野力量整合的问题，柯文哲星期四（9月28日）出席中华战略学会活动时称“最后会合，只是怎么合而已”。

柯办发言人陈智菡星期五说，民众党主张采用具有公信力的第三方民调，推出在野最强人选，败者退选，真正达成政党轮替、民主巩固的目标。

陈智菡说，柯文哲一向主张他执政后会组建联合政府，广纳各党各派人才，朝推动台湾转型为内阁制努力。所谓“合”，是政党合作、和谐，而非只有敌对、对立。

陈智菡说，柯文哲一直强调合作的前提是理念价值要相符，但以目前蓝营释放出的合作讯息，更像是权位的分配，不是理念的合作。

对于柯办的提议，国民党总统参选人侯友宜竞选办公室发言人王敏旭说，尊重民众党对于蓝白合作的各种意见与说法。

王敏旭说，侯友宜与柯文哲之间，始终维持良好的互动，以及友善的态度。面对2024年的总统大选，只有在野力量团结合作，才能下架贪腐无能的民进党政府，这是多数民意的企盼。

鸿海创办人郭台铭竞办发言人黄士修说，陈智菡的想法比较像反击国民党操作蓝白合，抢回议题上的主导权，但忽略了执行上的困难度，反而掉入对方的陷阱。

黄士修说，只比民调，不谈政策、理念跟价值，跟柯文哲的说法有出入，对在野合作没有任何好处，完全是“嘴皮上的攻防”。

至于郭台铭方面，黄士修说，郭跟柯有高度共识，就是要谈政策、理念、价值，而非硬比民调跟权位分配。

台湾《联合报》9月27日公布的最新民调数据显示，民进党参选人赖清德支持率为30%，柯文哲为21%，国民党参选人侯友宜为20%；柯侯两人支持率已在抽样误差范围内。若鸿海集团创办人郭台铭联署成功，以独立参选人身份入局，则四人的支持率将分别为赖清德28%，柯文哲20%，侯友宜18%，郭台铭10%。

另外，中时新闻网在9月11日至12日和9月24日至26日进行的两次民调显示，在野整合共推一组最具胜算。“侯柯配”的支持度从9月中旬的38.4%上升至40.2%，“赖萧配”则由29.6%略升至32.6%。在野组合领先7.6个百分点；在野若推“柯侯配”，9月中旬时，“柯侯配”以38.9%领先“赖萧配”10个百分点。到9月下旬，“柯侯配”支持度38.4%，几乎是原地踏步，“赖萧配”则增长至33.6%，在野组合的领先幅度缩小至4.8个百分点，选情较紧绷。