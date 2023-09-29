粤港澳首条磁浮旅游专线试运行 预计年底开通

位于中国广东清远的粤港澳地区首条磁浮旅游专线列车，星期四（9月28日）正式启动上线试运行，预计今年底开通运营。

综合《南方日报》和“香港01”报道，磁浮旅游专线列车星期四上午8时从银盏站出发，驶向莲湖站，正式启动上线试运行，这也标志着该项目进入开通初期运营的倒计时。

列车在试运行期间，以每小时五公里的速度缓缓驶出。车厢内部结构与普通地铁相似，但在装饰上融入了许多动物元素。车厢内座位安排类似巴士车双排座椅，但预留的空间较巴士大很多。

试运行又被称为“无载测试”，是在轨道运输项目正式投入使用之前的关键步骤，主要目的是在正式运作前验证设备系统的功能，以提高其稳定性、安全性和可靠性。

广东清远磁浮旅游专线工程规划线路全长38公里，一期工程线路全长8.014公里，设银盏、莲湖、长隆三个站，银盏停车场一处，是广东首条中低速磁浮旅游专线，建成后将实现广清城际银盏站与清远长隆景区快速通达。

专线初期计划配置车辆五列，最高运转速度120km/h。

“香港01”引述香港旅游业界人士报道，若清远磁浮旅游专线开通，相信对港人更有吸引力，有助带动清远成为旅游热点。旅游业界人士还称，未来考虑定制由香港出发到长隆主题公园，再乘搭磁浮旅游专线到清远的旅游路线。

