港警称JPEX案调查已进入诈骗网络最核心部分

香港加密货币交易平台JPEX涉诈骗案持续延烧，香港警方在港澳再拘捕四人，并称调查已进入诈骗网络最核心部分、锁定集团较核心人物。

据网媒“香港01”星期五（9月29日）报道，香港和澳门执法单位从星期二（26日）起开展为期三天的联合行动，分别在港澳两地拘捕两人，并检获及冻结了2400万港元（约417万新元）的资产。被捕的四人均为香港居民。

截至目前，港警共拘捕了18人，并冻结资产1亿港元。

香港警务处助理处长（刑事）钟咏敏称，香港警方最初展开调查时，掌握的大部分是场外交易市场（OTC）成员。但目前，调查已慢慢进入JPEX诈骗网络最核心的部分，追查的人也都在诈骗网络中扮演重要角色。

钟咏敏说，警方已锁定其他目标人物的身分，但部分人已离港，警方会通过国际警务协作机制全力缉捕他们归案。警方现阶段主要调查方向是找出JPEX案幕后主使，并尽全力追截赃款，但目前警方仍在调查幕后主使是一个人还是一群人。

钟咏敏形容JPEX案是近年受害人最多、损失金额最大的骗案。截至目前，港警共接获2417名受害者报案，涉案金额达15亿港元。由于报案人数众多，单是为他们录取口供已是大工程。

她说，警方会动用刑事部所有资源、包括商业罪案调查科、刑事情报科、网络安全及科技罪案调查科、财富情报及调查科、毒品调查科和有组织及三合会调查科参与调查。

香港警方自9月18日起展开针对JPEX的大型执法行动。香港证监会20日发布声明，指JPEX从未就任何可能的牌照申请与证监会接洽，而JPEX集团内没有实体获证监会发牌，或已向证监会申请在香港经营虚拟资产交易平台的牌照。