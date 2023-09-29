中国驻德大使：望欧洲在看待电动车和华为问题上展现更多开放

中国驻德国大使吴恳说，希望欧洲在看待电动汽车和华为5G问题上展现更多开放和自信，并强调中国愿在互利共赢基础上继续深化同欧洲和德国合作。

据中国驻德国大使馆官网消息，吴恳星期四（9月28日）在德国柏林举行的中国国庆招待会上说，中国始终从合作与伙伴角度看待德国和欧洲，也希望“伙伴”能继续成为欧洲和德国看待和发展对华关系的优先定位。

吴恳说，中德关系在过去50多年里取得长足发展，双方交流合作几乎覆盖所有领域。不过，冠病疫情让两国间交流与合作受到限制，也增加了彼此间隔阂与认知差异，双边关系亟需注入新动力。在当前这个充满全球挑战的时代，必须保持国际联系与合作，增进互信和交流，而非相互猜疑和对立。

他强调，面对日益增多的全球性挑战，不能因害怕变化和竞争就迷失方向、壁垒高筑，“不发展才是最大的不安全，不合作才是最大风险”，希望欧洲在看待电动汽车和华为5G问题上展现更多开放和自信，中方也愿在互利共赢基础上继续深化同欧洲和德国合作。

欧盟委员会主席冯德莱恩9月13日宣布，将对中国电动汽车展开反补贴调查，意味着欧盟可能将对来自中国的电动汽车加征反倾销和反补贴税。另据法新社报道，德国政府消息人士上星期三（9月20日）透露，德国计划从2026年起禁止中国通讯巨头华为和中兴通讯制造的零部件参与国内5G网络建设。