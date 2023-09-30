中国官方发布30条措施释放旅游消费潜力

中国国务院办公厅印发关于释放旅游消费潜力的措施文件，发挥旅游业对推动经济社会发展的作用。其中包括加强入境旅游，优化签证和通关政策，恢复和增加国际航班等。

据新华社星期五（9月29日）报道，中国国务院办公厅近日印发《关于释放旅游消费潜力推动旅游业高质量发展的若干措施》，以释放旅游消费潜力，推动旅游业高质量发展，发挥旅游业对推动经济社会发展的重要作用。

《若干措施》从五个方面提出30条推动旅游业高质量发展的工作措施。

一是加大优质旅游产品和服务供给，推进文化和旅游深度融合发展，实施美好生活度假休闲工程，实施体育旅游精品示范工程，开展乡村旅游提质增效行动，发展生态旅游产品，拓展海洋旅游产品，优化旅游基础设施投入，盘活闲置旅游项目。

二是激发旅游消费需求，改善旅游消费环境，完善消费惠民政策，调整优化景区管理，完善旅游交通服务，有序发展夜间经济，促进区域合作联动。

三是加强入境旅游工作，实施入境旅游促进计划，优化签证和通关政策，恢复和增加国际航班，完善入境旅游服务，优化离境退税服务，发挥旅游贸易载体作用。

四是提升行业综合能力，支持旅游企业发展，加强导游队伍建设，提升旅游服务质量，规范旅游市场秩序。

五是保障措施方面，要健全旅游工作协调机制，强化政策保障，拓宽融资渠道，加强用地、人才保障，做好旅游安全监管，完善旅游统计制度。

目前正值中国中秋国庆黄金周假期，中国商务部星期五称，假期首日消费市场活力加快释放，生活必需品市场供应丰富、价格总体平稳。

据商务部商务大数据监测，全国重点零售企业粮油食品、饮料销售额同比增长20%以上，餐饮休闲消费较为火热，中秋团圆宴、亲友宴、婚庆宴等成为假期消费热点，旅游、观影等休闲消费备受青睐。