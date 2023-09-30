美咨询公司一高管据报被中国禁止离境

美媒引述消息称，美国风险咨询公司德安华（Kroll）一名高管被中国禁止出境。

《华尔街日报》星期五（9月29日）引述知情人士报道，专门从事企业业务重组案件的德安华驻香港董事总经理麦克·陈（Michael Chen）今年7月前往中国，随后通知雇主自己无法离开中国。

知情人士称，麦克持有香港护照，目前可以在中国大陆自由行动及工作。这名人士称，麦克前往中国主要是为了协助调查一起可以追溯至几年前的企业重组案件，并强调德安华和麦克都不是北京当局的调查目标。

中国公安部和国家移民管理局没有回复置评请求。

德安华是为中国客户提供企业调查和咨询服务的众多外企之一，在北京、上海、香港等五个城市设有办事处。但今年以来，这类咨询公司面临中国官方的严格审查，加剧外商在中国开展业务的风险和不确定性。

中国今年3月突击搜查美思明智的北京办事处，并拘留了五名中国籍员工。中国外交部当时称，该公司涉嫌非法经营。在美思明智被搜查前，公司一名员工也被禁止出境。

此外，日本最大券商野村国际香港分公司的中国投资银行业务主席王仲何（Charles Wang Zhonghe）星期一（9月25日）也传出被中国政府禁止出境。英国《金融时报》称，王仲何的限制令，可能与今年2月一度“失联”的华兴资本创始人包凡和前总裁丛林被查案件有关。

报道引述西方国家官员和人权组织称，中国政府祭出出境禁令、以协助刑事调查的做法已变得越来越普遍，并预计出境禁令可能会持续数月甚至数年。