台民众持纳粹旗到学府抗议 警方称持续派人劝导

台湾两名男子手持纳粹旗到台北欧洲学校抗议。台湾执法单位称，因法院认定相关行为属意见表达自由，只能持续每天派人劝导。

综合中央社和《自由时报》等台媒星期四（9月28日）报道，有民众近日发现两名男子手持纳粹旗帜，出现在位于台北士林区的欧洲学校附近。

台北市警局士林分局长黄水愿说，这两名男子时常出没在欧洲学校附近，有时手举纳粹旗，有时拿着反纳粹标语。两名男子先前曾因相关行为被依《社会秩序维护法》送办，但法院认定男子行为属宪法保障意见表达，判定无罪。

黄水愿说，两名男子如今仍时常在欧洲学校附近举旗，不过经劝导已移动到离校门口较远的地方，士林分局每天也会派人巡视有无滋扰情形，并持续对他们劝导。

台北欧洲学校先前多次发生类似的持纳粹旗抗议事件。示威者表示，一战后德国以旧马克债券赔偿日本，日本政府把债券转卖给台湾人，但事后德国及日本政府均不愿处理这批债券，导致债券沦为废纸，示威者为此挥舞纳粹旗抗议。

去年11月，有两名男子到台北欧洲学校校门口挥舞纳粹旗帜，引发以色列驻台代表处关切，台警依《社会秩序维护法》将两人移请士林地院裁处，并裁罚两人各3000元新台币（约127新元）。

针对上述行为，台湾外交部星期四发表声明称，人民表达意见及言论自由受到台湾宪法保障，但应尊重不同国家及人民的感受，以及各族群的不同立场。

台湾外交部称，纳粹旗帜代表种族主义、屠杀和种族灭绝行为，在二次战后已遭到普世唾弃。外交部对于任何忽视过往惨痛历史，并使用不当方式表达意见的行为表示高度遗憾。台湾民众应理解部分符号在其他国家代表的负面意义及历史伤痛，避免因为个人利益的诉求，而采取任何损及台湾整体形象的言行。