江西抚州买房抽大奖 最高可获100万人民币

中国江西省抚州市为了提振楼市买气，推行买房抽大奖活动，最高可获100万元（人民币，下同，约18万7300新元）奖金。

江西省抚州市人民政府9月26日在官网发布《关于进一步促进市中心城区房地产市场平稳健康发展的若干措施》。

针对买房补贴，《措施》提出，在今年7月1日至12月31日期间，购买市中心城区范围内新建商品住房，且在2026年9月30日前（精装修商品住房在2026年12月31日前）缴清契税的购房人，由受益财政按购房面积给予200元/平方米的购房补贴。

《措施》还提到在抚州市中心城区开展“买房抽大奖”活动。今年1月1日至12月31日期间，每完成网签备案1000套新建商品住房，组织开展一期抽奖活动，若最后一期备案的商品住房不足1000套，则该期抽奖活动取消。

每期抽奖活动设特等奖一名（奖励全额购房款同等现金，最高为100万元）、一等奖两名（奖现金30万元）、二等奖三名（奖现金20万元）、三等奖四名（奖现金10万元）。

除了抚州市，九江市也推行买房抽大奖最高得50万元现金的活动。九江市还提出25条具体措施，分别从取消取消住房限购政策、支持实行购房补贴、实行阶段性购房契税补贴、开展购房促销活动等方面激活楼市活力。